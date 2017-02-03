Педагоги Самары подвели итоги работы проектных площадок
Четвертый год образовательные учреждения Самары становятся городскими проектными площадками по апробации тех или иных практик. Успешные распространяются и на другие учебные заведения, получают признание на всероссийском уровне. Прошедший на днях очередной форум образовательных инициатив позволил не только определить лидеров, но и выявить тенденции минувшего года.
Подвести итоги представители большинства образовательных учреждений Самары собрались в новой школе №57 в Волгаре. Количество и разнообразие выставленных в коридорах стендовых презентаций поражало. К примеру, школа искусств №2 уже больше года как организовала досуговый клуб для пожилых. 146-я - «Службу добра» в помощь нуждающимся. Ученики школы №48 создали обучающие видеоролики для взрослых. Центр детского творчества «Ирбис» проработал увлекательные семейные эколого-туристические маршруты. Детская школа искусств №3 «Младость» провела среди школьников Самары виртуально-образовательные «Новые Стара-Загорские игры» и планируют следующие. Сотрудники учреждения допобразования «Помощь» учат комфортно жить и учиться среди мигрантов. Много забот у городской лиги волонтеров. «Зеленая волна» при школе №34 способствует тому, чтобы город наш становился чище и краше.
Уникальных проектов в 2016 году было больше полусотни: 16 по методическому сопровождению и 37 - в рамках реализации стратегии комплексного развития городского округа Самара на период до 2025 года. Кураторство осуществляли городской департамент образования и центр развития образования Самары.
Заместитель директора последнего Светлана Апасова отметила, что стратегические проекты были представлены по трем направлениям: «Полеты в будущее», «Активный горожанин» и «Зеленая волна». По ее словам, ценно то, что почти все они приносят реальную пользу, позволяют образовательным учреждениям привлекать бизнес-партнеров, общественные и другие организации и тесно сотрудничать с ними на благо города.
- Продолжаем осваивать новые робото-технические технологии, - подчеркнула она. - С помощью этих инноваций ребята из лицея «Созвездие» №131, например, проводят аэромониторинг окружающей среды.
Согласно общественному голосованию в рамках форума лучшим в этом направлении признан проект центра технического творчества «Интеграл» по созданию Детского конструкторского бюро, способствующего эффективному развитию инженерного мышления у школьников.
Среди технических новинок в образовательном процессе особое признание получили краеведческие вики-проекты центра детского творчества «Компас». Благодаря их продукту «Учителями славится Россия» в свободном доступе на сайте СамВики появились уникальные видеосюжеты, материалы с фотографиями о замечательных педагогах Самары, подготовленные ребятами.
В рамках круглых столов отмечено: для эффективного обучения важно понимать и учитывать интересы молодежи. И создание мультфильмов, игровые технологии, виртуальное общение, дистанционное обучение - это своего рода современный образовательный тренд.
Не удивительно, что три высокотехнологичных образовательных проекта признаны и на федеральном уровне. В их числе инновационные программы воспитания и социализации школы №53, где для развития ребят используются интернет-среда и игровые технологии. Федеральный грант получили также школа №12 с проектом модернизации библиотечной среды с целью создания медиаинформационного комплекса и гимназия №11, разработавшая электронную внутришкольную систему оценки качества образования учащихся.
В числе приемов продуктивного образования и достижения результатов на форуме отмечены событийно-деятельностный подход школы №114, профпрактики в детском экскурсионном бюро центра внешкольной работы «Парус», творческие мастерские школы №16, пробное проектирование профкарьеры в гимназии №11 и профессиональная позиция учителя школы №63.
На пленарном заседании лучшие проекты отмечены дипломами и ценными подарками.
Подвести итоги представители большинства образовательных учреждений Самары собрались в новой школе №57 в Волгаре. Количество и разнообразие выставленных в коридорах стендовых презентаций поражало. К примеру, школа искусств №2 уже больше года как организовала досуговый клуб для пожилых. 146-я - «Службу добра» в помощь нуждающимся. Ученики школы №48 создали обучающие видеоролики для взрослых. Центр детского творчества «Ирбис» проработал увлекательные семейные эколого-туристические маршруты. Детская школа искусств №3 «Младость» провела среди школьников Самары виртуально-образовательные «Новые Стара-Загорские игры» и планируют следующие. Сотрудники учреждения допобразования «Помощь» учат комфортно жить и учиться среди мигрантов. Много забот у городской лиги волонтеров. «Зеленая волна» при школе №34 способствует тому, чтобы город наш становился чище и краше.
Уникальных проектов в 2016 году было больше полусотни: 16 по методическому сопровождению и 37 - в рамках реализации стратегии комплексного развития городского округа Самара на период до 2025 года. Кураторство осуществляли городской департамент образования и центр развития образования Самары.
Заместитель директора последнего Светлана Апасова отметила, что стратегические проекты были представлены по трем направлениям: «Полеты в будущее», «Активный горожанин» и «Зеленая волна». По ее словам, ценно то, что почти все они приносят реальную пользу, позволяют образовательным учреждениям привлекать бизнес-партнеров, общественные и другие организации и тесно сотрудничать с ними на благо города.
- Продолжаем осваивать новые робото-технические технологии, - подчеркнула она. - С помощью этих инноваций ребята из лицея «Созвездие» №131, например, проводят аэромониторинг окружающей среды.
Согласно общественному голосованию в рамках форума лучшим в этом направлении признан проект центра технического творчества «Интеграл» по созданию Детского конструкторского бюро, способствующего эффективному развитию инженерного мышления у школьников.
Среди технических новинок в образовательном процессе особое признание получили краеведческие вики-проекты центра детского творчества «Компас». Благодаря их продукту «Учителями славится Россия» в свободном доступе на сайте СамВики появились уникальные видеосюжеты, материалы с фотографиями о замечательных педагогах Самары, подготовленные ребятами.
В рамках круглых столов отмечено: для эффективного обучения важно понимать и учитывать интересы молодежи. И создание мультфильмов, игровые технологии, виртуальное общение, дистанционное обучение - это своего рода современный образовательный тренд.
Не удивительно, что три высокотехнологичных образовательных проекта признаны и на федеральном уровне. В их числе инновационные программы воспитания и социализации школы №53, где для развития ребят используются интернет-среда и игровые технологии. Федеральный грант получили также школа №12 с проектом модернизации библиотечной среды с целью создания медиаинформационного комплекса и гимназия №11, разработавшая электронную внутришкольную систему оценки качества образования учащихся.
В числе приемов продуктивного образования и достижения результатов на форуме отмечены событийно-деятельностный подход школы №114, профпрактики в детском экскурсионном бюро центра внешкольной работы «Парус», творческие мастерские школы №16, пробное проектирование профкарьеры в гимназии №11 и профессиональная позиция учителя школы №63.
На пленарном заседании лучшие проекты отмечены дипломами и ценными подарками.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
2 февраля 2017
221
2 февраля 2017
2123
2 февраля 2017
238
2 февраля 2017
223
2 февраля 2017
654
2 февраля 2017
363
2 февраля 2017 , 17:14
221
Они будут идти до 14 февраля.
2 февраля 2017 , 16:51
2123
Крупная авария произошла сегодня в 13:00 в Ставропольском районе.
2 февраля 2017 , 16:26
181
С 20 по 26 февраля литературно-мемориальный музей им. Горького приглашает на познавательное...
2 февраля 2017 , 16:21
238
Об этом сообщает rechflot-63.ru.
2 февраля 2017 , 16:15
197
Средства будут выделены в рамках госпрограммы «Развитие образования».
2 февраля 2017 , 16:12
223
Минувшей ночью за пределы города было вывезено более 7 тысяч тонн снега.
2 февраля 2017 , 16:06
171
В общей сложности на развитие транспортной системы страны направлено 30 млрд рублей....
Календарь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
2
3
4
5
29 января 2017
7707
3
Авария произошла вчера в первой половине дня на ж/д переезде рядом с перекрестком Обводного...
19 января 2017
5153
Инцидент произошел на Некрасовском спуске.
26 января 2017
4786
7
Кондуктор и водитель автобуса №37 рассказали, как вместе с пассажирами пытались спасти умирающего мужчину
Трагедия произошла 25 января около 19.00 в салоне автобуса №37 муниципального...
18 января 2017
3975
1
Обезьяна побывала в одном из цветочных магазинов города.
17 января 2017
1172
Самара готовится приступить к строительству целого ряда новых школ.
11 января 2017
904
Соответствующие торги были размещены на официальном сайте госзакупок. Начальная цена...
19 января 2017
1260
Состоялась церемония награждения победителей областных конкурсов - на призы губернатора и «Золотое перо губернии»
По традиции они были при урочены к профессиональному празднику - Дню российской пе...
6 января 2017
943
Как сообщает сызранское «КТВ-Луч», сначала молодой человек развлекался, управляя...