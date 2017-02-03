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Педагоги Самары подвели итоги работы проектных площадок

Четвертый год образовательные учреждения Самары становятся городскими проектными площадками по апробации тех или иных практик. Успешные распространяются и на другие учебные заведения, получают признание на всероссийском уровне. Прошедший на днях очередной форум образовательных инициатив позволил не только определить лидеров, но и выявить тенденции минувшего года.

Подвести итоги представители большинства образовательных учреждений Самары собрались в новой школе №57 в Волгаре. Количество и разнообразие выставленных в коридорах стендовых презентаций поражало. К примеру, школа искусств №2 уже больше года как организовала досуговый клуб для пожилых. 146-я - «Службу добра» в помощь нуждающимся. Ученики школы №48 создали обучающие видеоролики для взрослых. Центр детского творчества «Ирбис» проработал увлекательные семейные эколого-туристические маршруты. Детская школа искусств №3 «Младость» провела среди школьников Самары виртуально-образовательные «Новые Стара-Загорские игры» и планируют следующие. Сотрудники учреждения допобразования «Помощь» учат комфортно жить и учиться среди мигрантов. Много забот у городской лиги волонтеров. «Зеленая волна» при школе №34 способствует тому, чтобы город наш становился чище и краше.

Уникальных проектов в 2016 году было больше полусотни: 16 по методическому сопровождению и 37 - в рамках реализации стратегии комплексного развития городского округа Самара на период до 2025 года. Кураторство осуществляли городской департамент образования и центр развития образования Самары.

Заместитель директора последнего Светлана Апасова отметила, что стратегические проекты были представлены по трем направлениям: «Полеты в будущее», «Активный горожанин» и «Зеленая волна». По ее словам, ценно то, что почти все они приносят реальную пользу, позволяют образовательным учреждениям привлекать бизнес-партнеров, общественные и другие организации и тесно сотрудничать с ними на благо города.

- Продолжаем осваивать новые робото-технические технологии, - подчеркнула она. - С помощью этих инноваций ребята из лицея «Созвездие» №131, например, проводят аэромониторинг окружающей среды.

Согласно общественному голосованию в рамках форума лучшим в этом направлении признан проект центра технического творчества «Интеграл» по созданию Детского конструкторского бюро, способствующего эффективному развитию инженерного мышления у школьников.

Среди технических новинок в образовательном процессе особое признание получили краеведческие вики-проекты центра детского творчества «Компас». Благодаря их продукту «Учителями славится Россия» в свободном доступе на сайте СамВики появились уникальные видеосюжеты, материалы с фотографиями о замечательных педагогах Самары, подготовленные ребятами.

В рамках круглых столов отмечено: для эффективного обучения важно понимать и учитывать интересы молодежи. И создание мультфильмов, игровые технологии, виртуальное общение, дистанционное обучение - это своего рода современный образовательный тренд.

Не удивительно, что три высокотехнологичных образовательных проекта признаны и на федеральном уровне. В их числе инновационные программы воспитания и социализации школы №53, где для развития ребят используются интернет-среда и игровые технологии. Федеральный грант получили также школа №12 с проектом модернизации библиотечной среды с целью создания медиаинформационного комплекса и гимназия №11, разработавшая электронную внутришкольную систему оценки качества образования учащихся.

В числе приемов продуктивного образования и достижения результатов на форуме отмечены событийно-деятельностный подход школы №114, профпрактики в детском экскурсионном бюро центра внешкольной работы «Парус», творческие мастерские школы №16, пробное проектирование профкарьеры в гимназии №11 и профессиональная позиция учителя школы №63.

На пленарном заседании лучшие проекты отмечены дипломами и ценными подарками.
Дата: 2 февраля 2017 , 11:45
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Автор текста: Иван Смирнов
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