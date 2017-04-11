Педагога из Самары признали одним из лучших в России

Всего на участие в конкурсе в 2017 году было подано более 800 заявок со всей России. После прохождения первого заочного тура в числе конкурсантов осталось 200 человек из 49 регионов России, которые продолжили борьбу на очном этапе конкурса в Москве.Мероприятие «Педагогический дебют-2017» проводится по следующим номинациям: «Молодые учителя», «Молодые педагоги-психологи», «Молодые педагоги дополнительного образования», «Молодые управленцы», «Молодые руководители дошкольных образовательных организаций». Победителями объявляются три лауреата в каждой номинации, набравшие наибольшее количество баллов по результатам оценки трех конкурсных испытаний второго тура.За звание победителя в номинации «Молодые учителя» боролось 100 конкурсантов, в том числе один – из Самарской области.