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Паводок в этом году не опасен для жителей Самарского региона

В «СГ» состоялась пресс-конференция, на которой специалисты обсуждали прогнозы на весеннее половодье и меры по его безопасному прохождению. Спасатели успокаивают: в этом году погода благоволит и паводок на первом его этапе не обещает быть обильным. 
 
Как рассказал замначальника областного главка МЧС по защите, мониторингу и предупреждению чрезвычайных ситуаций Валерий Заворохин, паводкоопасный период на территории губернии традиционно делится на два этапа. Начало первого приходится на третью декаду марта, а продолжается он вплоть до первой декады апреля. Это время, когда ото льда освобождаются малые реки региона. Второй этап связан с пропуском воды через створ Жигулевской ГЭС и длится до середины мая. 
 
- По сути, мы уже переступили рубеж, когда на территории Самарской области начинается половодье. Погода благоприятствует. Ночные температуры - отрицательные или близки к нулю, дневные - уже положительные. Поэтому на территориях, близких к малым рекам, в этом сезоне мы не ожидаем сильного паводка в регионе, - рассказал Валерий Заворохин.
 
Долгая весна позволяет паводку пройти относительно незаметно для жителей. Однако при резком изменении погоды, например увеличении солнечной активности или обильных дождях, ситуация может измениться. По прогнозам синоптиков, таких перемен не ожидается, но спасательные службы и муниципальные власти готовятся к любому развитию событий: определяют зоны риска, готовят пункты временного размещения на случай ЧС, проводят тренировки, создают запасы инвентаря и продовольствия. 
 
- Паводкоопасные явления мы прогнозируем в 16 муниципальных районах губернии. Но в целом обстановка на территории области благоприятная. По состоянию на конец марта в регионе нет подтопленных территорий и объектов экономики. Разработан план смягчения рисков, утвержденный губернатором. Кроме того, проведены заседания противопаводковой комиссии области, где были поставлены задачи органам местного самоуправления. Спасатели уже проводят совместные тренировки с муниципальными службами. Это позволит пройти период весеннего половодья организованно и без потерь, - уточнил Валерий Заворохин.
 
Паводок в губернии обычно начинается с западных территорий - в районе рек Чагра и Большой Иргиз. На территории Самары под особым вниманием, как обычно, Куйбышевский и Красноглинский районы. 
 
Начальник отдела гражданской защиты администрации Куйбышевского района Дмитрий Талько рассказал, что в районе сформировано девять бригад по выполнению неоложных аварийных работ по жилищному фонду, определено девять пунктов временного размещения. 
 
- Совместно с муниципальным предприятием «Благоустройство» сформирована аварийная бригада экстренного реагирования. Она будет заниматься неотложными работами, если возникнет угроза размытия дамб. Территории под постоянным наблюдением. Жителям разъясняем порядок действий в случае подтопления, - отметил Дмитрий Талько.
 
Превентивные мероприятия проводятся и в Красноглинском районе. 
 
- Создана оперативная группа, определены потенциальные места подтопления придомовых территорий, идет очистка от снега и наледи отмосток жилых домов и входов в подвальные помещения. Создан резерв материально-технических средств и продуктов питания на случай, если потребуется экстренная эвакуация людей, - рассказал начальник отдела гражданской защиты администрации Красноглинского района Андрей Стариков. 
 
По словам специалистов, вторая часть паводка тоже должна пройти относительно спокойно. По крайней мере, пока оснований для беспокойства нет. 
 
- После 15 апреля мы будем знать точный прогноз по сбросам с ГЭС. Сейчас они составляют 6265 кубических метров в секунду, что никакого влияния на паводковую обстановку на территории Самарской области не оказывает. Если ситуация изменится и сбросы будут увеличены, то мы ожидаем паводок на уровне прошлого года. У города Самары это была отметка в 32,85 метра. Возможно внесение корректировки в этот прогноз, если будут повышенные сбросы, - пояснил Валерий Заворохин. 
 
Если снег будет интенсивно таять, в Красноглинском районе в зону подтопления могут попасть 104 дома, в которых проживает 239 человек. Также «окунуться» могут базы отдыха. В Куйбышевском районе в зону риска могут попасть 490 домов с населением 6,5 тысячи человек. Пострадать они могут при уровне воды в Волге выше 35 метров. Впрочем, такого порога воды реки не достигали никогда. Самый высокий уровень был зафиксирован в 1979 году. Тогда он составил 34,4 метра. 
 
Дата: 30 марта 2017 , 09:29
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Автор текста: Оксана Воронина
Автор фото: Владимир Пермяков
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