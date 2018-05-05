Павильоны рынка на пересечении Московского шоссе и Ново-Вокзальной оформят в едином стиле
На днях глава региона Дмитрий Азаров провел 10-часовой инспекционный объезд основных гостевых маршрутов Чемпионата мира по футболу. В поездке также участвовали глава Самары Елена Лапушкина, руководители профильных ведомств и городских служб, главы районных администраций, представители подрядных организаций.
Объезд начался с Волжского проспекта. Особое внимание уделили благоустройству Ульяновского спуска. Там реконструируют забор Самарской ГРЭС, идет подготовка к обновлению тротуаров, устройству парковки, установке ограждений, заканчивается возведение стационарного рыбного павильона.
Обсудили организацию речных перевозок. Жители рассказали о нехватке паромов в районе спуска Шмидта, очередь приходится занимать за несколько часов. Сейчас переправиться через Волгу от Ульяновского спуска можно, пользуясь судами одной компании, этих ресурсов не хватает. Дмитрий Азаров поручил врио министра транспорта и автомобильных дорог Ивану
Пивкину провести совещание с речниками, дать возможность работать нескольким компаниям, создать условия для того, чтобы они конкурировали друг с другом.
Затем участники рейда объехали историческую часть города, где ремонтируют фасады зданий. В круглосуточном режиме идут
работы в отеле Lotte на 195 номеров. Там продолжают отделку холлов и залов, собирают мебель. Также обсудили благоустройство кварталов, прилегающих к фанзоне.
Несколько часов заняла инспекция Московского шоссе. Вдоль главной магистрали города предстоит большая работа по благоустройству зеленой зоны. Первую остановку сделали на участке, находящемся напротив клиник медицинского университета. Он выделен под спецавтопарк перевозок Чемпионата мира. Территорию на пересечении Московского шоссе и улицы Революционной уже готовят под возведение спортивного комплекса с четырьмя футбольными полями, раздевалками и парковкой. Он должен появиться в рекордные сроки - к Чемпионату мира. На участке, который когда-то занимал рынок, демонтировали оставшиеся объекты потребрынка, грунт разравнивают для укладки асфальта.
Рынок, расположенный на пересечении Московского шоссе и улицы Ново-Вокзальной, сохранят. По поручению главы региона там наведут порядок, а также оформят все павильоны в едином стиле.
Объезд продолжился по Волжскому и Красноглинскому шоссе. Именно эти трассы станут главными въездными воротами в Самару. Подробно рассматривали вопросы благоустройства съездов и откосов, расстановку шумозащитных экранов, демонтаж рекламных конструкций.
В Загородном парке идут последние приготовления к летнему сезону. Глава региона на месте провел оперативное совещание по плану реконструкции. Он предложил руководству парка разработать концепцию, прежде чем подбирать новые аттракционы и павильоны.
- Мы должны привлечь лучшие дизайн-бюро, чтобы получить парк мирового уровня, - поставил планку Азаров.
Еще одна остановка - в гостинице, которая примет гостей Чемпионата мира по футболу, «7 Авеню» на площади Сельского хозяйства. Там уже почти все готово к открытию. За время инспекционного марафона были даны десятки поручений по каждому району. Подводя итоги, Азаров резюмировал:
- Коллеги, дорог каждый день. Задач много, в запасе у нас всего месяц. Все должно быть расписано по дням, контроль осуществлять неустанно.
Объезд начался с Волжского проспекта. Особое внимание уделили благоустройству Ульяновского спуска. Там реконструируют забор Самарской ГРЭС, идет подготовка к обновлению тротуаров, устройству парковки, установке ограждений, заканчивается возведение стационарного рыбного павильона.
Обсудили организацию речных перевозок. Жители рассказали о нехватке паромов в районе спуска Шмидта, очередь приходится занимать за несколько часов. Сейчас переправиться через Волгу от Ульяновского спуска можно, пользуясь судами одной компании, этих ресурсов не хватает. Дмитрий Азаров поручил врио министра транспорта и автомобильных дорог Ивану
Пивкину провести совещание с речниками, дать возможность работать нескольким компаниям, создать условия для того, чтобы они конкурировали друг с другом.
Затем участники рейда объехали историческую часть города, где ремонтируют фасады зданий. В круглосуточном режиме идут
работы в отеле Lotte на 195 номеров. Там продолжают отделку холлов и залов, собирают мебель. Также обсудили благоустройство кварталов, прилегающих к фанзоне.
Несколько часов заняла инспекция Московского шоссе. Вдоль главной магистрали города предстоит большая работа по благоустройству зеленой зоны. Первую остановку сделали на участке, находящемся напротив клиник медицинского университета. Он выделен под спецавтопарк перевозок Чемпионата мира. Территорию на пересечении Московского шоссе и улицы Революционной уже готовят под возведение спортивного комплекса с четырьмя футбольными полями, раздевалками и парковкой. Он должен появиться в рекордные сроки - к Чемпионату мира. На участке, который когда-то занимал рынок, демонтировали оставшиеся объекты потребрынка, грунт разравнивают для укладки асфальта.
Рынок, расположенный на пересечении Московского шоссе и улицы Ново-Вокзальной, сохранят. По поручению главы региона там наведут порядок, а также оформят все павильоны в едином стиле.
Объезд продолжился по Волжскому и Красноглинскому шоссе. Именно эти трассы станут главными въездными воротами в Самару. Подробно рассматривали вопросы благоустройства съездов и откосов, расстановку шумозащитных экранов, демонтаж рекламных конструкций.
В Загородном парке идут последние приготовления к летнему сезону. Глава региона на месте провел оперативное совещание по плану реконструкции. Он предложил руководству парка разработать концепцию, прежде чем подбирать новые аттракционы и павильоны.
- Мы должны привлечь лучшие дизайн-бюро, чтобы получить парк мирового уровня, - поставил планку Азаров.
Еще одна остановка - в гостинице, которая примет гостей Чемпионата мира по футболу, «7 Авеню» на площади Сельского хозяйства. Там уже почти все готово к открытию. За время инспекционного марафона были даны десятки поручений по каждому району. Подводя итоги, Азаров резюмировал:
- Коллеги, дорог каждый день. Задач много, в запасе у нас всего месяц. Все должно быть расписано по дням, контроль осуществлять неустанно.
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