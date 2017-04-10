Патриарх самарского женского баскетбола Леонид Окунев отметил 85-летний юбилей
В конце 70-х годов прошлого века из Череповца в Куйбышев в полном составе перебралась женская баскетбольная команда «Шексна» вместе с тренером Леонидом Окуневым. Она стала локомотивом в развитии большого женского баскетбола в Куйбышевской области.
В Куйбышеве «Шексна» была переименована в «Буревестник», а впоследствии получила название КуАИ. Это была одна из сильнейших команд в России. В 1993 году КуАИ, сменивший название на СГАУ, под руководством Леонида Окунева завоевала право играть в высшей лиге чемпионата России. Участвуя в первом чемпионате студенческой баскетбольной лиги в Москве в 1997 году, команда «Самарский аэрокосмический университет» заняла второе место, а ее игроки стали мастерами спорта.
В 1998 году команда Окунева была уже участницей женской суперлиги чемпионата России. Позже ее наставником стал экс-капитан куйбышевского «Строителя» Александр Власов. Постепенно набирая обороты, СГАУ получил в начале 2000-х годов поддержку от «Волгабурмаша» и его тогдашнего руководителя, настоящего фаната спорта Андрея Ищука. Вскоре самарская команда стала лучшим клубом Европы и мира.
В 2000 году заслуженный тренер России Леонид Викторович возглавил другую студенческую женскую команду – «Политех-СамГТУ». В 2003 году, на третий год участия в первенстве России, «Политех» занял второе место в высшей лиге, а затем долгое время скромно существовал в студенческой лиге на фоне более успешного ВБМ-СГАУ. Баскетбольная общественность на минувшей неделе отметила еще один юбилей - 60-летие мастера спорта по баскетболу, бессменного капитана женского КуАИ и СГАУ, легенды женского баскетбола губернии Марины Шоршневой.
В Куйбышеве «Шексна» была переименована в «Буревестник», а впоследствии получила название КуАИ. Это была одна из сильнейших команд в России. В 1993 году КуАИ, сменивший название на СГАУ, под руководством Леонида Окунева завоевала право играть в высшей лиге чемпионата России. Участвуя в первом чемпионате студенческой баскетбольной лиги в Москве в 1997 году, команда «Самарский аэрокосмический университет» заняла второе место, а ее игроки стали мастерами спорта.
В 1998 году команда Окунева была уже участницей женской суперлиги чемпионата России. Позже ее наставником стал экс-капитан куйбышевского «Строителя» Александр Власов. Постепенно набирая обороты, СГАУ получил в начале 2000-х годов поддержку от «Волгабурмаша» и его тогдашнего руководителя, настоящего фаната спорта Андрея Ищука. Вскоре самарская команда стала лучшим клубом Европы и мира.
В 2000 году заслуженный тренер России Леонид Викторович возглавил другую студенческую женскую команду – «Политех-СамГТУ». В 2003 году, на третий год участия в первенстве России, «Политех» занял второе место в высшей лиге, а затем долгое время скромно существовал в студенческой лиге на фоне более успешного ВБМ-СГАУ. Баскетбольная общественность на минувшей неделе отметила еще один юбилей - 60-летие мастера спорта по баскетболу, бессменного капитана женского КуАИ и СГАУ, легенды женского баскетбола губернии Марины Шоршневой.
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