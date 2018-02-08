Пассажиры самарского аэропорта смогут арендовать машину с поминутной оплатой

По данным пресс-службы аэропорта, с четверга, 7 февраля, пассажиры самарского аэропорта могут арендовать машину с поминутной оплатой.Каршеринг - альтернатива классической долгосрочной аренды авто, такси и общественного транспорта. Выбрать и забронировать автомобиль можно через мобильное приложение или сайт, а оплатить - банковской картой. Оформить аренду можно во время ожидания выдачи багажа. На стоянке аэропорта недалеко от пассажирского терминала будет стоять до 10 машин, стоимость парковки включена в тарифы аренды.