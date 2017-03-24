Пассажиропоток из Самары в Дубай вырос в три раза

По данным пресс-службы «Курумоча», это на 224% больше, чем в феврале 2016-го. Для сравнения, прирост совокупного международного пассажиропотока самарского аэропорта за февраль составил 82%.Одной из главных причин резкого увеличения количества пассажиров на данном направлении стало упрощение визового режима между ОАЭ и Россией с 1 февраля 2017 года.