Паспорт болельщика теперь можно получить и в Самаре
Во вторник, 19 декабря, в ТЦ «Сила спорта» открылся крупнейший в России центр выдачи FAN ID. При максимальной загрузке здесь могут работать 86 стоек.
На церемонии открытия центра по выдаче паспортов болельщика министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин отметил, что система, которую разработали в России несколько лет назад, позволит обеспечить безопасность во время матчей Чемпионата мира по футболу.
- Ее уже обкатали на Кубке Конфедераций. Самое главное – этот документ позволяет любому участнику этого грандиозного события беспрепятственно передвигаться по территории России, - подчеркнул Дмитрий Шляхтин. - Для местных любителей футбола создали все условия для того, чтобы получить FAN ID заранее.
Первым «клиентом» самарского центра выдачи паспортов болельщика стала Елизавета Леванова. Она получила его из рук футболиста - легенды «Крыльев Советов» - Антона Бобра.
Авторы идеи внедрения паспортов болельщика уверяют, что этот документ подделать невозможно. Его степень защиты почти такая же, как у виз. Паспорт болельщика является полноценным идентификационным документом. Сделано это специально, потому что, по сути, он позволяет иностранным болельщикам въезжать на территорию России без оформления визы.
Добавим, что до Чемпионата мира в Самаре планируют открыть еще два центра по выдаче паспортов болельщика: один - в аэропорту Курумоч, по второму сейчас ведутся переговоры с собственниками нескольких торговых центров.
Паспорт болельщика необходим в первую очередь для того, чтобы попасть на стадион во время Чемпионата мира по футболу. Также он дает право бесплатного проезда на общественном транспорте во время проведения мирового форума в городах, принимающих у себя игры ЧМ-2018.
Чтобы получить паспорт болельщика, уже нужно иметь на руках подтверждение о покупке билета или сам билет. Также желательно заранее зарегистрироваться на сайте fan-id.ru. В среднем процедура выдачи паспорта болельщика занимает не более пяти минут. Если же зарегистрироваться в интернете нет возможности, то сделать это помогут консультанты центра по выдаче паспортов. В Самаре он работает в ТЦ «Сила спорта» (Московское шоссе, 17) с 11:00 до 20:00 ежедневно, кроме понедельника.
Чтобы получить паспорт болельщика, уже нужно иметь на руках подтверждение о покупке билета или сам билет. Также желательно заранее зарегистрироваться на сайте fan-id.ru. В среднем процедура выдачи паспорта болельщика занимает не более пяти минут. Если же зарегистрироваться в интернете нет возможности, то сделать это помогут консультанты центра по выдаче паспортов. В Самаре он работает в ТЦ «Сила спорта» (Московское шоссе, 17) с 11:00 до 20:00 ежедневно, кроме понедельника.
На церемонии открытия центра по выдаче паспортов болельщика министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин отметил, что система, которую разработали в России несколько лет назад, позволит обеспечить безопасность во время матчей Чемпионата мира по футболу.
- Ее уже обкатали на Кубке Конфедераций. Самое главное – этот документ позволяет любому участнику этого грандиозного события беспрепятственно передвигаться по территории России, - подчеркнул Дмитрий Шляхтин. - Для местных любителей футбола создали все условия для того, чтобы получить FAN ID заранее.
Первым «клиентом» самарского центра выдачи паспортов болельщика стала Елизавета Леванова. Она получила его из рук футболиста - легенды «Крыльев Советов» - Антона Бобра.
Есть первый болельщик с fan id в Самаре. Подробности скоро на нашем сайте pic.twitter.com/meqFBYx73r— Самарская газета (@SamGazeta) 19 декабря 2017 г.
Авторы идеи внедрения паспортов болельщика уверяют, что этот документ подделать невозможно. Его степень защиты почти такая же, как у виз. Паспорт болельщика является полноценным идентификационным документом. Сделано это специально, потому что, по сути, он позволяет иностранным болельщикам въезжать на территорию России без оформления визы.
Добавим, что до Чемпионата мира в Самаре планируют открыть еще два центра по выдаче паспортов болельщика: один - в аэропорту Курумоч, по второму сейчас ведутся переговоры с собственниками нескольких торговых центров.
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