Паспорт болельщика теперь можно получить и в Самаре





Чтобы получить паспорт болельщика, уже нужно иметь на руках подтверждение о покупке билета или сам билет. Также желательно заранее зарегистрироваться на сайте Паспорт болельщика необходим в первую очередь для того, чтобы попасть на стадион во время Чемпионата мира по футболу. Также он дает право бесплатного проезда на общественном транспорте во время проведения мирового форума в городах, принимающих у себя игры ЧМ-2018.Чтобы получить паспорт болельщика, уже нужно иметь на руках подтверждение о покупке билета или сам билет. Также желательно заранее зарегистрироваться на сайте fan-id.ru . В среднем процедура выдачи паспорта болельщика занимает не более пяти минут. Если же зарегистрироваться в интернете нет возможности, то сделать это помогут консультанты центра по выдаче паспортов. В Самаре он работает в ТЦ «Сила спорта» (Московское шоссе, 17) с 11:00 до 20:00 ежедневно, кроме понедельника.

Есть первый болельщик с fan id в Самаре. Подробности скоро на нашем сайте pic.twitter.com/meqFBYx73r — Самарская газета (@SamGazeta) 19 декабря 2017 г.

На церемонии открытия центра по выдаче паспортов болельщика министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин отметил, что система, которую разработали в России несколько лет назад, позволит обеспечить безопасность во время матчей Чемпионата мира по футболу.- Ее уже обкатали на Кубке Конфедераций. Самое главное – этот документ позволяет любому участнику этого грандиозного события беспрепятственно передвигаться по территории России, - подчеркнул Дмитрий Шляхтин. - Для местных любителей футбола создали все условия для того, чтобы получить FAN ID заранее.Первым «клиентом» самарского центра выдачи паспортов болельщика стала Елизавета Леванова. Она получила его из рук футболиста - легенды «Крыльев Советов» - Антона Бобра.Авторы идеи внедрения паспортов болельщика уверяют, что этот документ подделать невозможно. Его степень защиты почти такая же, как у виз. Паспорт болельщика является полноценным идентификационным документом. Сделано это специально, потому что, по сути, он позволяет иностранным болельщикам въезжать на территорию России без оформления визы.Добавим, что до Чемпионата мира в Самаре планируют открыть еще два центра по выдаче паспортов болельщика: один - в аэропорту Курумоч, по второму сейчас ведутся переговоры с собственниками нескольких торговых центров.