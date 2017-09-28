Пародии на артистов эстрады покажут в самарском «Учебном театре»

С пятницы по воскресенье, с 29 сентября по 1 октября в 18:00 в «Учебном театре», созданном в Самарском институте культуры (ул. Фрунзе, 138), студенты курса Ирины Сидоренко покажут «Звездный калейдоскоп» (16+) - музыкальные пародии на артистов эстрады.



Именно под этот курс администрация Самары планирует в следующем году создать молодежный театр, который предположительно будет базироваться в ДК Кирова.



Свои работы в «Учебном театре» представят также студенты курсов Владимира Ращупкина и Владимира Петрова.



В репертуаре «Учебного театра» в этом году запланированы премьерные спектакли по произведениям: «Саня, Ваня, с ними Римас» Владимира Гуркина, «Женщина в зеркале» Эрика-Эмманюэля Шмитта, «Салемские ведьмы» Артура Миллера, «Самоубийца» Николая Эрдмана, «Беда от нежного сердца» Владимира Сологуба и «Д’Артаньян» Михаила Бартенева (по мотивам романа Александра Дюма «Три мушкетера»).