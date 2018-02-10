Парк дружбы народов откроют в сентябре этого года
Открытие этнографического комплекса будет приурочено к 12 сентября - Дню дружбы народов.
Парк - архитектурный ансамбль из 23 подворий, раскрывающих культуру этносов, проживающих в Самарской области. В каждом доме планируется организовать интерактивную этнографическую комнату, лингафонные кабинеты, национальную библиотеку, ремесленную мастерскую. В них будут представлены предметы быта и творчества – всё, что отражает особенности культур и дух поселений.
В настоящее время на территории парка проводятся работы по разработке внутренних дизайнов домов, ведутся кровельные работы, благоустраиваются территории подворий. Уже готовы русский, татарский, чувашский, мордовский, украинский, белорусский, дагестанский, еврейский, грузинский, немецкий дома и казахская юрта. Параллельно с этим закладывается фундамент туркменской и киргизской юрт.
Также продолжается работа по сбору экспонатов для оформления внутреннего интерьера национальных домов и подворий будущего парка. Каждый из самарцев может внести свой вклад в развитие парка. Для этого необходимо приносить объекты культурной и материальной жизни 50-60-х годов прошлого века и более ранних периодов.
Парк - архитектурный ансамбль из 23 подворий, раскрывающих культуру этносов, проживающих в Самарской области. В каждом доме планируется организовать интерактивную этнографическую комнату, лингафонные кабинеты, национальную библиотеку, ремесленную мастерскую. В них будут представлены предметы быта и творчества – всё, что отражает особенности культур и дух поселений.
В настоящее время на территории парка проводятся работы по разработке внутренних дизайнов домов, ведутся кровельные работы, благоустраиваются территории подворий. Уже готовы русский, татарский, чувашский, мордовский, украинский, белорусский, дагестанский, еврейский, грузинский, немецкий дома и казахская юрта. Параллельно с этим закладывается фундамент туркменской и киргизской юрт.
Также продолжается работа по сбору экспонатов для оформления внутреннего интерьера национальных домов и подворий будущего парка. Каждый из самарцев может внести свой вклад в развитие парка. Для этого необходимо приносить объекты культурной и материальной жизни 50-60-х годов прошлого века и более ранних периодов.
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