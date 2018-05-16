Парк Щорса в Самаре отремонтируют к 5 июня

Ремонтные работы уже начались.



Как сообщили sgpress.ru в МАУ «Парки Самары», будет выполнен капитальный ремонт входной группы со стороны улицы Спортивной. Там заменят старый асфальт на новую брусчатку, отремонтируют входную лестницу. Также отремонтируют и покрасят ограждение парка со стороны улиц Урицкого и Спортивной. Все работы должны завершить до 5 июня.