Парк Щорса. Виртуальный гид

Парк Щорса – парк около железнодорожного вокзала. Он первый встречает гостей нашего города, приехавших на Чемпионат мира по футболу. Парк был основан в 1943 году и назван в честь героя гражданской войны Николая Щорса. Перед ЧМ-2018 там выполнили капитальный ремонт входа со стороны улицы Спортивной. Также уложили брусчатку, отремонтировали входную лестницу и покрасили ограждение парка со стороны улиц Урицкого и Спортивной.





Начинаем прогулку с входа со стороны улицы Спортивной. Идем по центральной аллее. Слева видим карусели для самых маленьких.

















































Чуть дальше – по обе стороны аллеи – две каменные фигуры. Это голова богатыря и лягушка.







































В парке есть две детские площадки и аттракцион «Паровозик» – детская железная дорога, открытие которой было приурочено к 400-летию Самары.

















































Подходим к небольшой площадке в центре парка. Там находится бюст Николая Щорса, который установили в 1950-х годах.

























































По правую руку от бюста – два памятника. Первый - памятный знак русскому историку, академику Сергею Платонову. Его открыли в 2008 году.























































Второй – памятник участникам Великой Отечественной войны, которые живут в Железнодорожном районе. На плите указаны имена 11-ти Героев Советского Союза и одного полного кавалера ордена Славы. Установлена скульптура в 2000 году, к 55-летию Великой Победы.























































Рядом – Дворец пионеров и школьников. Он появился на территории парка Щорса в 1981 году. В первый год его существования в учреждении в кружках и секциях занимались около 500 детей. Сейчас дворец переименовали в центр внешкольной работы «Парус», однако табличка с историческим названием сохранилась.























































Сворачиваем от аллеи налево и подходим к пушке времен Великой Отечественной войны. Подобные сейчас стоят в парке Победы.























































Остальную территорию занимают зеленая зона, газоны и клумбы. Изначально парк был площадью 6 га, однако к настоящему времени она сократилась до 3,2 га.