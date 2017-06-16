Парк Металлургов в Самаре должны реконструировать к 1 июня 2018 года

В четверг, 15 июня, в правительстве Самарской области прошло расширенное совещание по проекту благоустройства парка культуры и отдыха им. 50-летия Октября. С инициативой реконструкции парка Металлургов обратились жители Кировского района Самары.

По информации главы Кировского района Игоря Рудакова, на сегодняшний день готова концепция реконструкции, а в прошлом году уже начались некоторые работы — заменили проблемный канализационный коллектор при входе со стороны Ташкентского переулка. До весны 2018 года предстоит обновить все знаковые объекты парка — монумент «Солдат Победы», Вечный огонь, памятную стену с именами Героев Советского Союза и ветеранов Великой Отечественной войны. Проектом предусмотрена очистка озера Песчаное, замена инженерных коммуникаций фонтана «Царевна-лебедь» и укрепление железобетонных плит водоема, полное обновление ограждения парка.

Будут реконструированы три входных группы, всю территорию озеленят, засеют газоны, в парке появится антивандальное уличное освещение, малые архитектурные формы, обновят лодочную станцию, лавочки, урны и два стационарных туалета. Прогулочные дорожки выложат бесфасочной плиткой для удобства передвижения людей с ограниченными возможностями, родителей с колясками, любителей роликов и велопрогулок. Для укладки будет использована цветная плитка самарского производства.

Также на территории появятся детские площадки с безопасным резиновым покрытием, универсальная спортивная площадка и аттракционы. Их установят либо на средства города, либо в проекте будут участвовать коммерческие структуры.

Изменения коснутся сценической и танцевальной площадок. Сцена станет шире, а танцплощадка — многофункциональной. Летом она будет использоваться по прямому назначению, а зимой здесь будут заливать каток. Для безопасности посетителей площадку огородят. Также проектировщики рассмотрят возможность установки оборудования для искусственной заморозки льда.

Поставлена задача - завершить реконструкцию до июня 2018 года.