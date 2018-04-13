Памятник князю Владимиру планируют установить к открытию 4-й очереди набережной

По словам главного архитектора Самары Алексея Самарцева, в ближайшее время определят конкретное место установки памятника князю Владимиру. Скульптура уже готова. Средства на ее создание выделил меценат.- Памятник должны установить к открытию четвертой очереди набережной, - уточнил Алексей Самарцев.Напомним, что оно произойдет в мае.