Памятник Владимиру Высоцкому возвращают на прежнее место

Ранее его убрали из-за демонтажа ледового дворца спорта.



Памятник Владимиру Высоцкому раньше стоял около снесенного Дворца спорта на Молодогвардейской. В начале осени 2017 года его демонтировали из-за сноса спорткомплекса.



Как рассказала sgpress.ru руководитель управления культуры и молодежной политики Светлана Лановенко, сейчас памятник возвращают на прежнее место. На благоустройство прилегающей территории, очистку памятника, ремонт, облицовку поверхностей новыми гранитными плитами, установление барельефа, гитары и самой скульптуры барда было потрачено около 900 000 рублей. Установка началась в понедельник, 21 мая. Сейчас работы на завершающей стадии.