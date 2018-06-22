Палаточный лагерь в центре Самары. Кто живет на "Локомотиве"

По словам одного из организаторов Андрея Белова, лагерь может вместить от 1000 до 2000 болельщиков. Сама площадка работает трое суток: накануне, в день матча и на следующий после него.Лагерь нужен для того, чтобы болельщики могли в нем отдохнуть после поезда и отправиться гулять по городу. На территории установили палатки с матами, где можно поспать или даже переночевать. Для тех же, кто не собирается сидеть на месте, оборудовали игровую площадку. Двое австралийцев уже играли в футбол, несмотря на утро.На следующий день после матча на специальном экране выводится расписание поездов для удобства болельщиков и транслируются объявления с железнодорожного вокзала. В лагере также дежурит медик, который может в любое время оказать помощь.У административного здания стадиона - кафе, в котором гости могут купить еду и напитки, посидеть за столиками под навесом.За одним из них устроились болельщики из Германии. Они поделились своими впечатлениями от Чемпионата мира по футболу и рассказали о путешествии по России. Кристиан, Штефан, Патрик, Саша и Штефан:- Мы приехали в Россию из Германии. Трое из нас тут впервые, остальные уже второй раз. В Самаре мы первый день. Смотрим матчи всех команд, так что уже собираемся ехать на «Самара Арену», чтобы посмотреть на игру Дании и Австралии. Сразу после нее, ночью, поедем в Волгоград. Потом планируем посетить Казань и Саранск.Мы уже побывали в Нижнем Новгороде, Москве и Санкт-Петербурге. Если сравнивать столицы, то Петербург - очень красивый город, а Москва - очень большой. Интересно то, как в провинциальных городах все счастливы и рады Чемпионату. В Москве, например, люди относятся к этому событию немного спокойнее. А в Нижнем и в Самаре все буквально сходят с ума, в хорошем смысле.Когда мы собирались на Чемпионат мира, многие говорили: «О, Россия! Вам нужно быть осторожнее там». Но знаете, мы никаких трудностей вообще не встретили. В крупных городах много кто говорил с нами на английском. В городах поменьше с этим посложнее. Но мы пользуемся переводчиком, а люди всегда рады помочь.Люди в России отличные. Когда снимали квартиру, нам бабушка - хозяйка квартиры, приготовила борщ. Это было первое блюдо русской кухни, которое мы попробовали, и оно было очень вкусное. Но знаете, что здесь понравилось нам больше всего? Пиво! Оно просто прекрасно. Мы его тут очень много пьем, если честно.А еще мы увидели то, чего не встречали до этого ни у себя в Германии, ни в других странах: русские церкви и ракету на проспекте Ленина.