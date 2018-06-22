Палаточный лагерь в центре Самары. Кто живет на "Локомотиве"
В Самаре с первых дней Чемпионата мира работает палаточный лагерь для болельщиков на территории стадиона «Локомотив». Мы прогулялись вдоль палаток и пообщались с иностранными болельщиками, которые приехали отдохнуть перед игрой «Дания-Австралия».
По словам одного из организаторов Андрея Белова, лагерь может вместить от 1000 до 2000 болельщиков. Сама площадка работает трое суток: накануне, в день матча и на следующий после него.
Лагерь нужен для того, чтобы болельщики могли в нем отдохнуть после поезда и отправиться гулять по городу. На территории установили палатки с матами, где можно поспать или даже переночевать. Для тех же, кто не собирается сидеть на месте, оборудовали игровую площадку. Двое австралийцев уже играли в футбол, несмотря на утро.
На следующий день после матча на специальном экране выводится расписание поездов для удобства болельщиков и транслируются объявления с железнодорожного вокзала. В лагере также дежурит медик, который может в любое время оказать помощь.
У административного здания стадиона - кафе, в котором гости могут купить еду и напитки, посидеть за столиками под навесом.
За одним из них устроились болельщики из Германии. Они поделились своими впечатлениями от Чемпионата мира по футболу и рассказали о путешествии по России. Кристиан, Штефан, Патрик, Саша и Штефан:
- Мы приехали в Россию из Германии. Трое из нас тут впервые, остальные уже второй раз. В Самаре мы первый день. Смотрим матчи всех команд, так что уже собираемся ехать на «Самара Арену», чтобы посмотреть на игру Дании и Австралии. Сразу после нее, ночью, поедем в Волгоград. Потом планируем посетить Казань и Саранск.
Мы уже побывали в Нижнем Новгороде, Москве и Санкт-Петербурге. Если сравнивать столицы, то Петербург - очень красивый город, а Москва - очень большой. Интересно то, как в провинциальных городах все счастливы и рады Чемпионату. В Москве, например, люди относятся к этому событию немного спокойнее. А в Нижнем и в Самаре все буквально сходят с ума, в хорошем смысле.
Когда мы собирались на Чемпионат мира, многие говорили: «О, Россия! Вам нужно быть осторожнее там». Но знаете, мы никаких трудностей вообще не встретили. В крупных городах много кто говорил с нами на английском. В городах поменьше с этим посложнее. Но мы пользуемся переводчиком, а люди всегда рады помочь.
Люди в России отличные. Когда снимали квартиру, нам бабушка - хозяйка квартиры, приготовила борщ. Это было первое блюдо русской кухни, которое мы попробовали, и оно было очень вкусное. Но знаете, что здесь понравилось нам больше всего? Пиво! Оно просто прекрасно. Мы его тут очень много пьем, если честно.
А еще мы увидели то, чего не встречали до этого ни у себя в Германии, ни в других странах: русские церкви и ракету на проспекте Ленина.
По словам одного из организаторов Андрея Белова, лагерь может вместить от 1000 до 2000 болельщиков. Сама площадка работает трое суток: накануне, в день матча и на следующий после него.
Лагерь нужен для того, чтобы болельщики могли в нем отдохнуть после поезда и отправиться гулять по городу. На территории установили палатки с матами, где можно поспать или даже переночевать. Для тех же, кто не собирается сидеть на месте, оборудовали игровую площадку. Двое австралийцев уже играли в футбол, несмотря на утро.
На следующий день после матча на специальном экране выводится расписание поездов для удобства болельщиков и транслируются объявления с железнодорожного вокзала. В лагере также дежурит медик, который может в любое время оказать помощь.
У административного здания стадиона - кафе, в котором гости могут купить еду и напитки, посидеть за столиками под навесом.
За одним из них устроились болельщики из Германии. Они поделились своими впечатлениями от Чемпионата мира по футболу и рассказали о путешествии по России. Кристиан, Штефан, Патрик, Саша и Штефан:
- Мы приехали в Россию из Германии. Трое из нас тут впервые, остальные уже второй раз. В Самаре мы первый день. Смотрим матчи всех команд, так что уже собираемся ехать на «Самара Арену», чтобы посмотреть на игру Дании и Австралии. Сразу после нее, ночью, поедем в Волгоград. Потом планируем посетить Казань и Саранск.
Мы уже побывали в Нижнем Новгороде, Москве и Санкт-Петербурге. Если сравнивать столицы, то Петербург - очень красивый город, а Москва - очень большой. Интересно то, как в провинциальных городах все счастливы и рады Чемпионату. В Москве, например, люди относятся к этому событию немного спокойнее. А в Нижнем и в Самаре все буквально сходят с ума, в хорошем смысле.
Когда мы собирались на Чемпионат мира, многие говорили: «О, Россия! Вам нужно быть осторожнее там». Но знаете, мы никаких трудностей вообще не встретили. В крупных городах много кто говорил с нами на английском. В городах поменьше с этим посложнее. Но мы пользуемся переводчиком, а люди всегда рады помочь.
Люди в России отличные. Когда снимали квартиру, нам бабушка - хозяйка квартиры, приготовила борщ. Это было первое блюдо русской кухни, которое мы попробовали, и оно было очень вкусное. Но знаете, что здесь понравилось нам больше всего? Пиво! Оно просто прекрасно. Мы его тут очень много пьем, если честно.
А еще мы увидели то, чего не встречали до этого ни у себя в Германии, ни в других странах: русские церкви и ракету на проспекте Ленина.
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