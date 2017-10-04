ПСО "Казань" оштрафуют за отставание в строительстве "Самара Арены"

По его словам, в настоящее время в высокой степени готовности находятся стадионы в Екатеринбурге – 85 процентов, в Ростове-на-Дону – 86 процентов, и Калининграде – 83 процента.- Кроме того, достигнута строительная готовность на стадионах в Волгограде и Нижнем Новгороде – 73 процента, Саранске – 67 процентов, и в Самаре – 65 процентов, подрядчик ПСО «Казань», - сообщил министр.Однако в строительстве самарского стадиона имеются некоторые отставания на отдельных этапах работ, из-за чего в отношении подрядчика ПСО "Казань" применены штрафные санкции и разработан график ликвидации допущенных отставаний.