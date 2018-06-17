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Ожидается, что в Самару приедут туристы из 145 стран

В пятницу, 15 июня, врио руководителя департамента туризма Самарской области Михаил Мальцев рассказал о готовности инфраструктуры региона к приему гостей Чемпионата мира по футболу. К услугам болельщиков гостиницы на любой кошелек.

Продуманы транспортные и экскурсионные маршруты, а в пешеходных зонах размещены специальные указатели. По словам Мальцева, наплыв иностранных граждан положительно скажется на развитии туризма в Самарской области. Эксперты уже составили предварительные прогнозы.

Топ-10 «болеющих» стран

С 14 июня по 15 июля Самара примет более 100 тысяч болельщиков из 145 стран. По количеству ожидаемых гостей лидирует Колумбия. Прогноз - 20 тысяч фанатов.

На втором месте Бразилия. Из этой страны в Самару ждут около девяти тысяч туристов. Далее по убывающей следуют Австралия, Мексика, США, Германия, КостаРика, Англия, Уругвай и Китай. Из КНР планируют приехать 1800 болельщиков.

- Учитывая количество болельщиков, мы получим мощное «сарафанное радио», которое повысит узнаваемость региона за рубежом и прославит столицу губернии, - говорит Мальцев. - Полагаю, эффект от этого «радио» мы начнем ощущать со следующего года. 

По мнению руководителя департамента, подготовленная к Чемпионату мира инфраструктура справится с наплывом гостей.

Звезды: от нуля до пяти

Гости нашего города смогут подобрать для себя вариант проживания в зависимости от вкусов и финансовых возможностей.
В частности, пять звезд имеют два новых гостиничных комплекса - Lotte и 7 Avenue.

- В первом заведении 197 номеров, во втором - 122. Обеспечивают работу гостиниц более 400 человек. Это достаточно серьезное инвестиционное вложение и большой вклад в туристическую инфраструктуру, - cказал Мальцев.

Всего в регионе насчитывается 400 отелей. Более 850 специалистов прошли тренинги, чтобы достойно встретить гостей Чемпионата. Под плавучие гостиницы отданы несколько теплоходов.

Несмотря на то, что в Самаре достаточно мест для ночлега, некоторые колумбийцы, например, прибыли со спальными мешками и рассчитывают ночевать на свежем воздухе. Руководитель департамента туризма рассказал, что размещение палаточных городков не было предусмотрено. Самарский номерной фонд сегодня превышает заявленные требования FIFA в 7760 номеров.

- В настоящее время у нас свыше 13 тысяч помещений гостиничного фонда, которые находятся в основном в Самаре, Тольятти
и близлежащих районах. Помимо этого гости имеют возможность остановиться и на съемных квартирах, - сказал Мальцев.

Cтатистика по системам бронирования показывает, что номерной фонд будет загружен в зависимости от дня матча в среднем от 60 до 80%, так что у колумбийцев огромный выбор где переночевать.

Но насильно заселять болельщиков в отели власти не планируют.

- Думаю, болельщиков не будут «просить» с набережной и пляжей. К единичным случаям можно отнестись с пониманием, - предположил Мальцев.

Добраться и освоиться

Глава департамента туризма перечислил уникальные возможности, которые сможет предложить Самарская область своим гостям. Одно из преимуществ - сравнительно небольшая удаленность от Москвы - около тысячи километров. Есть удобный переезд ночным поездом из столицы.

Особое внимание он уделил речным путешествиям. Из Самары можно отправиться в круиз по всем ближайшим регионам. В этом году многие россияне хотят приплыть в наш город на теплоходах и остановиться в гостиницах на воде.

О комфорте наших гостей власти позаботились заранее. По всей Самаре размещена пешеходная навигация, которая ориентирует на главные достопримечательности губернской столицы.

В непосредственной близости от главной фан-зоны - площади имени Куйбышева - работает туристский информационный центр. На улице Фрунзе, 140 приезжие могут получить информационные буклеты и заказать пешеходные экскурсии по Самаре и в бункер Сталина. Также там можно оплатить речные экскурсии, которые организуют несколько туроператоров. Посадка пассажиров на прогулки по Волге осуществляются от речного вокзала и от Ульяновского спуска. Всех желающих приглашают воспользоваться этой возможностью.

Необходимые сведения о Самаре также легко получить в интернете. С маршрутами и достопримечательностями столицы губернии можно ознакомиться на ресурсе. Аудиоэкскурсии представлены на путеводителе. Профессиональные экскурсоводы подробно расскажут о 60 знаковых объектах нашего города.

Также есть экскурсия по маршруту от аэропорта Курумоч до центра Самары, во время которой можно ознакомиться с главными вехами истории города и региона. Вся информация озвучена на пяти официальных языках FIFA. 
Дата: 17 июня 2018 , 09:20
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Автор текста: Алена Семенова
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