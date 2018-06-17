Ожидается, что в Самару приедут туристы из 145 стран
В пятницу, 15 июня, врио руководителя департамента туризма Самарской области Михаил Мальцев рассказал о готовности инфраструктуры региона к приему гостей Чемпионата мира по футболу. К услугам болельщиков гостиницы на любой кошелек.
Продуманы транспортные и экскурсионные маршруты, а в пешеходных зонах размещены специальные указатели. По словам Мальцева, наплыв иностранных граждан положительно скажется на развитии туризма в Самарской области. Эксперты уже составили предварительные прогнозы.
Топ-10 «болеющих» стран
С 14 июня по 15 июля Самара примет более 100 тысяч болельщиков из 145 стран. По количеству ожидаемых гостей лидирует Колумбия. Прогноз - 20 тысяч фанатов.
На втором месте Бразилия. Из этой страны в Самару ждут около девяти тысяч туристов. Далее по убывающей следуют Австралия, Мексика, США, Германия, КостаРика, Англия, Уругвай и Китай. Из КНР планируют приехать 1800 болельщиков.
- Учитывая количество болельщиков, мы получим мощное «сарафанное радио», которое повысит узнаваемость региона за рубежом и прославит столицу губернии, - говорит Мальцев. - Полагаю, эффект от этого «радио» мы начнем ощущать со следующего года.
По мнению руководителя департамента, подготовленная к Чемпионату мира инфраструктура справится с наплывом гостей.
Звезды: от нуля до пяти
Гости нашего города смогут подобрать для себя вариант проживания в зависимости от вкусов и финансовых возможностей.
В частности, пять звезд имеют два новых гостиничных комплекса - Lotte и 7 Avenue.
- В первом заведении 197 номеров, во втором - 122. Обеспечивают работу гостиниц более 400 человек. Это достаточно серьезное инвестиционное вложение и большой вклад в туристическую инфраструктуру, - cказал Мальцев.
Всего в регионе насчитывается 400 отелей. Более 850 специалистов прошли тренинги, чтобы достойно встретить гостей Чемпионата. Под плавучие гостиницы отданы несколько теплоходов.
Несмотря на то, что в Самаре достаточно мест для ночлега, некоторые колумбийцы, например, прибыли со спальными мешками и рассчитывают ночевать на свежем воздухе. Руководитель департамента туризма рассказал, что размещение палаточных городков не было предусмотрено. Самарский номерной фонд сегодня превышает заявленные требования FIFA в 7760 номеров.
- В настоящее время у нас свыше 13 тысяч помещений гостиничного фонда, которые находятся в основном в Самаре, Тольятти
и близлежащих районах. Помимо этого гости имеют возможность остановиться и на съемных квартирах, - сказал Мальцев.
Cтатистика по системам бронирования показывает, что номерной фонд будет загружен в зависимости от дня матча в среднем от 60 до 80%, так что у колумбийцев огромный выбор где переночевать.
Но насильно заселять болельщиков в отели власти не планируют.
- Думаю, болельщиков не будут «просить» с набережной и пляжей. К единичным случаям можно отнестись с пониманием, - предположил Мальцев.
Добраться и освоиться
Глава департамента туризма перечислил уникальные возможности, которые сможет предложить Самарская область своим гостям. Одно из преимуществ - сравнительно небольшая удаленность от Москвы - около тысячи километров. Есть удобный переезд ночным поездом из столицы.
Особое внимание он уделил речным путешествиям. Из Самары можно отправиться в круиз по всем ближайшим регионам. В этом году многие россияне хотят приплыть в наш город на теплоходах и остановиться в гостиницах на воде.
О комфорте наших гостей власти позаботились заранее. По всей Самаре размещена пешеходная навигация, которая ориентирует на главные достопримечательности губернской столицы.
В непосредственной близости от главной фан-зоны - площади имени Куйбышева - работает туристский информационный центр. На улице Фрунзе, 140 приезжие могут получить информационные буклеты и заказать пешеходные экскурсии по Самаре и в бункер Сталина. Также там можно оплатить речные экскурсии, которые организуют несколько туроператоров. Посадка пассажиров на прогулки по Волге осуществляются от речного вокзала и от Ульяновского спуска. Всех желающих приглашают воспользоваться этой возможностью.
Необходимые сведения о Самаре также легко получить в интернете. С маршрутами и достопримечательностями столицы губернии можно ознакомиться на ресурсе. Аудиоэкскурсии представлены на путеводителе. Профессиональные экскурсоводы подробно расскажут о 60 знаковых объектах нашего города.
Также есть экскурсия по маршруту от аэропорта Курумоч до центра Самары, во время которой можно ознакомиться с главными вехами истории города и региона. Вся информация озвучена на пяти официальных языках FIFA.
Продуманы транспортные и экскурсионные маршруты, а в пешеходных зонах размещены специальные указатели. По словам Мальцева, наплыв иностранных граждан положительно скажется на развитии туризма в Самарской области. Эксперты уже составили предварительные прогнозы.
Топ-10 «болеющих» стран
С 14 июня по 15 июля Самара примет более 100 тысяч болельщиков из 145 стран. По количеству ожидаемых гостей лидирует Колумбия. Прогноз - 20 тысяч фанатов.
На втором месте Бразилия. Из этой страны в Самару ждут около девяти тысяч туристов. Далее по убывающей следуют Австралия, Мексика, США, Германия, КостаРика, Англия, Уругвай и Китай. Из КНР планируют приехать 1800 болельщиков.
- Учитывая количество болельщиков, мы получим мощное «сарафанное радио», которое повысит узнаваемость региона за рубежом и прославит столицу губернии, - говорит Мальцев. - Полагаю, эффект от этого «радио» мы начнем ощущать со следующего года.
По мнению руководителя департамента, подготовленная к Чемпионату мира инфраструктура справится с наплывом гостей.
Звезды: от нуля до пяти
Гости нашего города смогут подобрать для себя вариант проживания в зависимости от вкусов и финансовых возможностей.
В частности, пять звезд имеют два новых гостиничных комплекса - Lotte и 7 Avenue.
- В первом заведении 197 номеров, во втором - 122. Обеспечивают работу гостиниц более 400 человек. Это достаточно серьезное инвестиционное вложение и большой вклад в туристическую инфраструктуру, - cказал Мальцев.
Всего в регионе насчитывается 400 отелей. Более 850 специалистов прошли тренинги, чтобы достойно встретить гостей Чемпионата. Под плавучие гостиницы отданы несколько теплоходов.
Несмотря на то, что в Самаре достаточно мест для ночлега, некоторые колумбийцы, например, прибыли со спальными мешками и рассчитывают ночевать на свежем воздухе. Руководитель департамента туризма рассказал, что размещение палаточных городков не было предусмотрено. Самарский номерной фонд сегодня превышает заявленные требования FIFA в 7760 номеров.
- В настоящее время у нас свыше 13 тысяч помещений гостиничного фонда, которые находятся в основном в Самаре, Тольятти
и близлежащих районах. Помимо этого гости имеют возможность остановиться и на съемных квартирах, - сказал Мальцев.
Cтатистика по системам бронирования показывает, что номерной фонд будет загружен в зависимости от дня матча в среднем от 60 до 80%, так что у колумбийцев огромный выбор где переночевать.
Но насильно заселять болельщиков в отели власти не планируют.
- Думаю, болельщиков не будут «просить» с набережной и пляжей. К единичным случаям можно отнестись с пониманием, - предположил Мальцев.
Добраться и освоиться
Глава департамента туризма перечислил уникальные возможности, которые сможет предложить Самарская область своим гостям. Одно из преимуществ - сравнительно небольшая удаленность от Москвы - около тысячи километров. Есть удобный переезд ночным поездом из столицы.
Особое внимание он уделил речным путешествиям. Из Самары можно отправиться в круиз по всем ближайшим регионам. В этом году многие россияне хотят приплыть в наш город на теплоходах и остановиться в гостиницах на воде.
О комфорте наших гостей власти позаботились заранее. По всей Самаре размещена пешеходная навигация, которая ориентирует на главные достопримечательности губернской столицы.
В непосредственной близости от главной фан-зоны - площади имени Куйбышева - работает туристский информационный центр. На улице Фрунзе, 140 приезжие могут получить информационные буклеты и заказать пешеходные экскурсии по Самаре и в бункер Сталина. Также там можно оплатить речные экскурсии, которые организуют несколько туроператоров. Посадка пассажиров на прогулки по Волге осуществляются от речного вокзала и от Ульяновского спуска. Всех желающих приглашают воспользоваться этой возможностью.
Необходимые сведения о Самаре также легко получить в интернете. С маршрутами и достопримечательностями столицы губернии можно ознакомиться на ресурсе. Аудиоэкскурсии представлены на путеводителе. Профессиональные экскурсоводы подробно расскажут о 60 знаковых объектах нашего города.
Также есть экскурсия по маршруту от аэропорта Курумоч до центра Самары, во время которой можно ознакомиться с главными вехами истории города и региона. Вся информация озвучена на пяти официальных языках FIFA.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
17 июня 2018
116
16 июня 2018
742
16 июня 2018
907
16 июня 2018
610
16 июня 2018
1139
17 июня 2018 , 10:10
115
Он также рассказал, почему здравоохранение требует пристального внимания государства.
17 июня 2018 , 09:20
116
Врио руководителя департамента туризма Самарской области Михаил Мальцев рассказал о готовности...
16 июня 2018 , 20:59
742
Он оценил условия, которые созданы для зрителей
16 июня 2018 , 20:19
816
Болельщики готовятся к матчу с Коста-Рикой
16 июня 2018 , 19:34
610
В воскресенье, 17 июня, в 16:00 на стадионе «Самара Арена» состоится игра Коста-Рика...
16 июня 2018 , 20:45
907
В Самаре проходит акция «Забей гол, фанат!».
16 июня 2018 , 18:46
654
Sgpress.ru пообщался с гостями нашего города из страны кенгуру
16 июня 2018 , 16:00
1139
17 июня программа на площади Куйбышева стартует в 14.00.
16 июня 2018 , 14:42
397
Любой желающий может пройти мастер-класс по боксу
16 июня 2018 , 11:52
416
Их выводят на электронные табло. Также на них можно увидеть время прибытия общественного...
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2 июня 2018
7362
8
Региональные власти составили рейтинг управляющих компаний, занятых в сфере...
14 июня 2018
5071
Схемы перекрытий улиц и движения транспорта
9 июня 2018
3323
На площадке фан-феста завершаются последние приготовления к мировому футбольному форуму.
28 мая 2018
3068
4
Министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области подготовило проект...
27 мая 2018
2597
1
Он состоялся в воскресенье, 27 мая, в Струковском саду, отремонтированном по президентскому...
9 июня 2018
914
Новый график начал действовать с субботы, 9 июня.
18 мая 2018
548
В мэрии обсудили первые проектные решения.
18 мая 2018
910
Продолжается ремонт здания усадьбы Петра Шихобалова, более известного как "Дом с...
18 мая 2018
569
Инцидент произошел в ночь со среды на четверг, 17 мая, в Самарском районе.
18 мая 2018
593
19-28 октября в самарском академическом театре оперы и балета пройдет XVIII фестиваль...