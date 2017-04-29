Оценивать качество ремонта дорог в Самаре будут жители и международные комиссии

- Мы должны подвести итоги проделанной работы за последние три-четыре года: чего добились в вопросе модернизации дорожной сети, соответствует ли качество работ тем стандартам, которые сейчас применяются в стране и в мире. Главное - мы должны определить, как будем работать в этом году, - сказал перед началом совещания Николай Меркушкин.Он отметил, что в этом году в Самарской области на дорожное строительство будет направлено 24,7 млрд рублей. Больше половины этих средств освоят в столице региона - 14 млрд рублей.- Все средства должны быть освоены качественно. Новые дороги должны служить людям по 20-30 лет, - подчеркнул губернатор.Николай Меркушкин добавил, что по итогам дорожного сезона федеральное правительство будет принимать решение о финансировании модернизации дорожной сети региона на следующий год.Кроме того, он заявил, что качество самарских дорог будут оценивать не только региональные и муниципальные власти, но и международные комиссии, контролирующие подготовку города к чемпионату мира по футболу 2018 года.Губернатор обратил внимание подрядчиков, что в случае серьезных отставаний от графиков их будут отстранять от продолжения выполнения работ. Также он раскритиковал уже выполненные работы по ремонту дорог в прошлом году. В частности, речь шла об улицах Революционной, Скляренко, Ерошевского, Маяковском спуске. И добавил, что все недостатки необходимо устранить до 25 мая. В случае, если этого не произойдет, подрядчик не получит деньги за свою работу.В свою очередь, Иван Пивкин обратил внимание дорожников на то, что сейчас в Самаре ремонтируют три из шести выездов из города.- Все работы необходимо выполнить до октября, чтобы не создавать неудобств жителям города, - сказал министр.Помимо этого, он напомнил, что в этом году контролировать выполнение всех дорожных работ будут создаваемые общественные советы микрорайонов, а губернатор подчеркнул, что ни одна дорога не будет принята без визы общественных советов.- Эти органы будут законодательно оформлены в течение ближайших трех недель. Теперь "купить" подписи о приемке, как это часто бывало ранее, будет невозможно. Сейчас не те времена, - заверил Николай Меркушкин.