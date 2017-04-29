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Оценивать качество ремонта дорог в Самаре будут жители и международные комиссии

В четверг, 27 апреля, губернатор Николай Меркушкин провел рабочее совещание с руководителями компаний, являющихся подрядчиками работ по ремонту и реконструкции дорожной сети Самарской области. В мероприятии приняли участие министр транспорта регионального правительства Иван Пивкин, министр управления финансами Сергей Кандеев и глава Самары Олег Фурсов.

- Мы должны подвести итоги проделанной работы за последние три-четыре года: чего добились в вопросе модернизации дорожной сети, соответствует ли качество работ тем стандартам, которые сейчас применяются в стране и в мире. Главное - мы должны определить, как будем работать в этом году, - сказал перед началом совещания Николай Меркушкин.

Он отметил, что в этом году в Самарской области на дорожное строительство будет направлено 24,7 млрд рублей. Больше половины этих средств освоят в столице региона - 14 млрд рублей.

- Все средства должны быть освоены качественно. Новые дороги должны служить людям по 20-30 лет, - подчеркнул губернатор.

Николай Меркушкин добавил, что по итогам дорожного сезона федеральное правительство будет принимать решение о финансировании модернизации дорожной сети региона на следующий год.

Кроме того, он заявил, что качество самарских дорог будут оценивать не только региональные и муниципальные власти, но и международные комиссии, контролирующие подготовку города к чемпионату мира по футболу 2018 года.

Губернатор обратил внимание подрядчиков, что в случае серьезных отставаний от графиков их будут отстранять от продолжения выполнения работ. Также он раскритиковал уже выполненные работы по ремонту дорог в прошлом году. В частности, речь шла об улицах Революционной, Скляренко, Ерошевского, Маяковском спуске. И добавил, что все недостатки необходимо устранить до 25 мая. В случае, если этого не произойдет, подрядчик не получит деньги за свою работу.

В свою очередь, Иван Пивкин обратил внимание дорожников на то, что сейчас в Самаре ремонтируют три из шести выездов из города.

- Все работы необходимо выполнить до октября, чтобы не создавать неудобств жителям города, - сказал министр.

Помимо этого, он напомнил, что в этом году контролировать выполнение всех дорожных работ будут создаваемые общественные советы микрорайонов, а губернатор подчеркнул, что ни одна дорога не будет принята без визы общественных советов.

- Эти органы будут законодательно оформлены в течение ближайших трех недель. Теперь "купить" подписи о приемке, как это часто бывало ранее, будет невозможно. Сейчас не те времена, - заверил Николай Меркушкин.
 
Дата: 28 апреля 2017 , 11:04
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Автор текста: Михаил Блохин
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28 апреля 2017 , 11:49
Александр
Промышленности/Советской Армии. Ремонт был только в прошлом году. Владимирская-в прошлом году. Весь Ленинский район между Губернский и Гаоактионовской "разбит". Все очень печально...
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