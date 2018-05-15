Отремонтировали улицу, соединяющую поселок Береза и аэропорт

В порядок привели магистраль длиной три километра.



Завершился ремонт центральной улицы в поселке Береза. Дорога проходит через весь поселок, соединяя его с аэропортом. По ней ходит общественный транспорт. Дорогу ремонтировали «картами» свыше 100 метров на общей площади более 21 000 квадратных метров.



- За две недели подрядчик ООО «Самаратрансстрой» отфрезеровал асфальт, снял верхний слой, уложил новое покрытие толщиной 5 сантиметров. Также восстановлены парковочные «карманы». Колодцы подняли на нужную высоту, совпадающую с уровнем обновленной проезжей части, - пояснил ведущий специалист технического надзора МБУ «Дорожное хозяйство» Юрий Лазовский.



Керны - пробы асфальтобетонного покрытия - сейчас проходят лабораторные испытания, по результатам которых будет дана окончательная оценка качеству выполненных работ. Гарантия на ремонт составляет два года.



Ремонт большими «картами» дорог местного значения продолжается. На сегодняшний день подготовлено под укладку нового асфальта больше 100 000 квадратных метров дорог. Уже завершены работы на улицах Батайской в поселке Красная Глинка, Чкалова, Ленинградской в границах улиц Братьев Коростелевых и Галактионовской. Ведутся работы на улице Чекистов и Аэропортовском шоссе. В ближайшее время подрядчик приступит к ремонту Зубчаниновского шоссе.