Отпускной сезон приближается. Готовим чемоданы

В программе - презентации ведущих отельеров, авиакомпаний, национальных офисов по туризму. В рамках двухдневных дискуссий большое внимание будет уделяться безопасности организованного отдыха в России и за ее пределами. Самарский Туристский информационный центр расскажет о возможностях нашего региона по приему гостей.- Мы особое внимание уделяли и уделяем въездным программам и заинтересованы в том, чтобы гости как можно чаще посещали наш регион, - подчеркнул руководитель департамента туризма Самарской области Михаил Мальцев. - На форуме мы обязательно будем обсуждать и этот вопрос. Сейчас активно формируются межрегиональные туры совместно с соседними с нами областями. Массовых пакетных туров в Самару пока продается немного, поэтому мы делаем ставку на посещение сразу двух-трех регионов за одну поездку. Так, гостям будет предложено в течение двух-трех дней осмотреть достопримечательности Самары, затем круизными теплоходами либо железнодорожными «Дневными экспрессами» экскурсанты будут отправляться на осмотр достопримечательностей Ширяево, Ульяновска, Булгар, Свияжска, Казани. В этом случае поездка станет максимально насыщенной, разнообразной. То есть вместе с нашими соседями мы создадим качественный турпродукт. Потенциал регулярных «Дневных экспрессов» операторы уже задействуют и начали формировать интересные экскурсионные программы с отдыхом на Волге.Уже в этом году гостям Самары предложат новые маршруты по кварталам старой части города - с обновленными фасадами исторических зданий, информационными стендами и навигационными табличками.Что касается зарубежных направлений, туроператоры и агентства готовы к открытию турецкого направления. Вскоре будет объявлено о новом прямом авиарейсе из Самары в эту страну.