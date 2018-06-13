Отмечающие День России на набережной смогут уехать домой на автобусах

В понедельник, 12 июня, на самарской набережной празднуется День России. В 21:00 начали запускать фейерверки.По сообщению городского департамента транспорта, после праздника гости смогут уехать домой на автобусах. Дополнительный подвижной состав будет подаваться к 22:15.Автобусы будут ожидать пассажиров в районе перекрёстка улиц Осипенко и Ново-Садовой.