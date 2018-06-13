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Отмечающие День России на набережной смогут уехать домой на автобусах

Дополнительный транспорт подадут к пересечению Осипенко и Ново-Садовой.

В понедельник, 12 июня, на самарской набережной празднуется День России. В 21:00 начали запускать фейерверки.

По сообщению городского департамента транспорта, после праздника гости смогут уехать домой на автобусах. Дополнительный подвижной состав будет подаваться к 22:15.

Автобусы будут ожидать пассажиров в районе перекрёстка улиц Осипенко и Ново-Садовой. 
Дата: 12 июня 2018 , 21:16
578
Автор текста: Анна Турова
Автор фото: архив «СГ»
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