Открываются водные маршруты из Самары в Зольное и Гаврилову Поляну
Об этом сообщает Самарское речное пассажирское предприятие.
С пятницы, 4 мая, открываются маршруты «Самара-Шелехметь», «Осипенко-Гаврилова Поляна», «Осипенко-Зеленая Роща»:
С субботы, 5 мая, по воде можно будет добраться в Зольное:
Также с 5 мая увеличивается количество рейсов из Самары в Рождествено:
С пятницы, 4 мая, открываются маршруты «Самара-Шелехметь», «Осипенко-Гаврилова Поляна», «Осипенко-Зеленая Роща»:
С субботы, 5 мая, по воде можно будет добраться в Зольное:
Также с 5 мая увеличивается количество рейсов из Самары в Рождествено:
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