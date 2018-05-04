Открываются водные маршруты из Самары в Зольное и Гаврилову Поляну

С пятницы, 4 мая, открываются маршруты «Самара-Шелехметь», «Осипенко-Гаврилова Поляна», «Осипенко-Зеленая Роща»:С субботы, 5 мая, по воде можно будет добраться в Зольное:Также с 5 мая увеличивается количество рейсов из Самары в Рождествено: