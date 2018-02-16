Открываются рейсы из Самары в Челябинск и Краснодар

Рейсы запланированы три раза в неделю, по понедельникам, средам и пятницам. Перевозить пассажиров планируется на самолетах CRJ - 200.Прибытие в Самару из Челябинска намечено на 9:40 по самарскому времени, вылет далее в Краснодар - в 10:30. В Самару из Краснодара самолеты будут прилетать в 15:40 по местному времени, вылетать в Челябинск - в 16:35.