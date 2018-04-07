Открываются прямые рейсы из Самары в Волгоград

Первый регулярный рейс по маршруту Самара - Волгоград будет 1 мая. Вылеты запланированы два раза в неделю, во вторник и субботу. Перевозить пассажиров будут на самолетах ATR-72-500Вылет из Самары - в 15:10 местного времени, вылет из Волгограда - в 9:10.