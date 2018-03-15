Открываются прямые рейсы из Самары в Болонью

По данным пресс-службы Курумоча, открываются рейсы в Болонью, столицу итальянского региона Эмилия-Романья. Полеты на этом маршруте будет выполнять авиакомпания «Уральские Авиалинии».Первый рейс запланирован на 21 апреля, потом вылеты каждую субботу в 5:20 местного времени. Перевозить пассажиров будут на Airbus-320. Раньше прямые рейсы в Болонью из Самары не выполнялись.