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Открываются прямые рейсы из Самары в Болонью

Авиакомпании формируют чартерное расписание на весну и лето.

По данным пресс-службы Курумоча, открываются рейсы в Болонью, столицу итальянского региона Эмилия-Романья. Полеты на этом маршруте будет выполнять авиакомпания «Уральские Авиалинии».

Первый рейс запланирован на 21 апреля, потом вылеты каждую субботу в 5:20 местного времени. Перевозить пассажиров будут на Airbus-320. Раньше прямые рейсы в Болонью из Самары не выполнялись. 
Дата: 15 марта 2018 , 13:16
157
Автор текста: Ксения Кармазина
Автор фото: Екатерина Елизарова
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