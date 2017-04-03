Открывается продажа билетов для детей на летние поезда с 50%-й скидкой

Акция действует для школьников от 10 до 17 лет с 1 июня по 31 августа.



Как сообщает пресс-служба РЖД, скидка распространяется на проезд в плацкартных, общих вагонах, вагонах с местами для сидения пассажирских и скорых поездов. В поездах, следующих транзитом, скидка предоставляется по территории РФ.



Оформить льготный билет для детей можно будет уже с сегодняшнего дня в кассах или на официальном сайте ОАО «РЖД». Скидка активизируется автоматически при указании тарифа «полный» и ввода сведений о детях с 10 до 17 лет. При оформлении билетов достаточно будет показать свидетельство о рождении или паспорт ребенка (или сведения о документах, удостоверяющих личность).



При посадке в поезд пассажиру необходимо предъявить билет и документ, удостоверяющий личность (либо нотариально заверенную копию свидетельства о рождении для детей до 14 лет). Возраст ребенка определяется на день начала поездки.



Ранее право льготного проезда предоставлялось только в учебный период – с 1 сентября по 31 мая. Сейчас школьники могут воспользоваться 50 %-й скидкой в течение всего года.