Открывается новый водный маршрут из Самары в Зольное

Как сообщает пресс-служба Самарского речного пассажирского предприятия, в этот день скоростные суда «Ингрия-03» будут отправляться от речного вокзала Самары в 7:45, после чего в 8:00 прибудут на поляну Фрунзе, оттуда в 8:30 - в Ширяево, а затем в 8:50 - в Зольное.В обратном направлении суда будут отправляться в 18:10 из Зольного, после в 18:30 прибывать в Ширяево, затем в 19:00 на поляну Фрунзе и в 19:15 на речной вокзал.