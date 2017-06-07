Открывается новый водный маршрут из Самары в Зольное
Его запуск назначен на четверг, 8 июня.
Как сообщает пресс-служба Самарского речного пассажирского предприятия, в этот день скоростные суда «Ингрия-03» будут отправляться от речного вокзала Самары в 7:45, после чего в 8:00 прибудут на поляну Фрунзе, оттуда в 8:30 - в Ширяево, а затем в 8:50 - в Зольное.
В обратном направлении суда будут отправляться в 18:10 из Зольного, после в 18:30 прибывать в Ширяево, затем в 19:00 на поляну Фрунзе и в 19:15 на речной вокзал.
Как сообщает пресс-служба Самарского речного пассажирского предприятия, в этот день скоростные суда «Ингрия-03» будут отправляться от речного вокзала Самары в 7:45, после чего в 8:00 прибудут на поляну Фрунзе, оттуда в 8:30 - в Ширяево, а затем в 8:50 - в Зольное.
В обратном направлении суда будут отправляться в 18:10 из Зольного, после в 18:30 прибывать в Ширяево, затем в 19:00 на поляну Фрунзе и в 19:15 на речной вокзал.
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