Открывается еще один прямой авиарейс из Самары в Москву

С 29 октября авиакомпания «Уральские авиалинии» начинает полеты по маршруту Самара – Москва – Самара. Рейсы в Москву будут выполняться по понедельникам в 7.00, вернуться в Самару можно будет во вторник в 22.30. Перелет будет занимать 1 час 40 минут.Билеты уже в продаже. Стоимость начинается от 2 375 рублей, сообщается на сайте авиакомпании.