Открытие велосезона в Самаре перенесли на 29 апреля

В 9:30 колонна спортсменов стартует с площади Славы.



Как сообщает горадминистрация, далее велосипедисты проедут по улицам Молодогвардейской, Маяковского, Ленинской, пр. Ленина, Луначарского, Московскому шоссе и Воронежской до Воронежских озёр.



«Открытие летнего велосезона 2017» состоится 11:00 в зелёной зоне Воронежских озёр.



В программе мероприятия запланированы: конкурс на лучшую тематическую стилизацию велосипеда, весёлая эстафета, мастер-класс по подгонке велосипеда под велосипедиста. Также в этот день пройдут соревнования для начинающих велосипедистов-беговелов, семейная эстафета и показательные выступления триалистов. Победителей соревнований наградят призами.