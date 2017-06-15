Открытие Кубка Конфедераций можно будет посмотреть в субботу в прямом эфире на самарской набережной
Кубок Конфедераций FIFA 2017 стартует в субботу, 17 июня.
Матчи турнира пройдут с 17 июня по 2 июля в Казани, Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. Участие в них примут сборная России как страна-организатор, действующий чемпион мира сборная Германии, а также победители континентальных первенств: команды Австралии, Португалии, Чили, Мексики, Новой Зеландии и Камеруна. По итогам жеребьевки Россия сыграет в одной группе с Португалией, Мексикой и Новой Зеландией.
По данным городской администрации, в субботу, 17 июня, на второй очереди набережной Волги около бассейна ЦСК ВВС пройдет городской спортивный праздник. Праздничные мероприятия стартуют в 16:00. Запланированы выступление детского танцевального коллектива «Задумка» со спектаклем «Путешествие футбольного мяча» и вокальных, спортивных и творческих коллективов Самары и области. Также в этот день пройдут футбольные конкурсы, будут работать зоны развлечений для детей с призами. Для гостей мероприятия включат прямую трансляцию церемонии открытия Кубка Конфедераций FIFA 2017 и прямую трансляцию матча Россия - Новая Зеландия.
Будет приготовлен специальный пирог длиной 15 метров, украшенный в футбольной тематике.
Мероприятие завершится световым шоу фонтанов на набережной под футбольный гимн в 21:45.
Матчи турнира пройдут с 17 июня по 2 июля в Казани, Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. Участие в них примут сборная России как страна-организатор, действующий чемпион мира сборная Германии, а также победители континентальных первенств: команды Австралии, Португалии, Чили, Мексики, Новой Зеландии и Камеруна. По итогам жеребьевки Россия сыграет в одной группе с Португалией, Мексикой и Новой Зеландией.
По данным городской администрации, в субботу, 17 июня, на второй очереди набережной Волги около бассейна ЦСК ВВС пройдет городской спортивный праздник. Праздничные мероприятия стартуют в 16:00. Запланированы выступление детского танцевального коллектива «Задумка» со спектаклем «Путешествие футбольного мяча» и вокальных, спортивных и творческих коллективов Самары и области. Также в этот день пройдут футбольные конкурсы, будут работать зоны развлечений для детей с призами. Для гостей мероприятия включат прямую трансляцию церемонии открытия Кубка Конфедераций FIFA 2017 и прямую трансляцию матча Россия - Новая Зеландия.
Будет приготовлен специальный пирог длиной 15 метров, украшенный в футбольной тематике.
Мероприятие завершится световым шоу фонтанов на набережной под футбольный гимн в 21:45.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
15 июня 2017
10
15 июня 2017
258
15 июня 2017 , 14:52
10
С 1 июля вступает в действие федеральный закон N 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой...
15 июня 2017 , 14:37
140
ДТП произошло в четверг, 15 июня, в 1:40 на 8 км трассы «Шентала-Азеево»....
15 июня 2017 , 13:54
114
В России открылась выставка, на которой представлено более 100 замечаний от преподавателей со...
15 июня 2017 , 13:16
99
Приказ о его назначении был подписан 30 мая.
15 июня 2017 , 13:05
212
В четверг, 15 июня, суд не вынес решение по данному делу, так как пострадавший в драке настоял...
15 июня 2017 , 12:51
569
Следователи завершили расследование уголовного дела по факту умышленного поджога автомобилей.
15 июня 2017 , 12:46
113
Кубок Конфедераций FIFA 2017 стартует в субботу, 17 июня.
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
12 июня 2017
8053
2
Прощание состоится во вторник, 13 июня.
25 мая 2017
7672
5
Объявление о продаже владелица раритетного авто выложила в сети Интернет.
23 мая 2017
5844
1
Для этого необходимо набрать комбинацию *105*1905#. После этого на экране появятся варианты...
2 июня 2017
3430
Планируется, что в апреле 2018 года она будет сдана в эксплуатацию.
19 мая 2017
1076
Любимое всеми время года уже наступает на пятки весне, поэтому магазины предлагают огромный...
23 мая 2017
929
1
Каждый горожанин знает, что в Самаре продолжается строительство метрополитена.
26 мая 2017
1071
Собираетесь на природу. Хотите весело и беззаботно отдохнуть. Вперед, но не забывайте, что там...
2 июня 2017
1027
2
«СГ» продолжает проект «Самарская экспедиция». Вместе с биологом...