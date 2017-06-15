Открытие Кубка Конфедераций можно будет посмотреть в субботу в прямом эфире на самарской набережной

Матчи турнира пройдут с 17 июня по 2 июля в Казани, Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. Участие в них примут сборная России как страна-организатор, действующий чемпион мира сборная Германии, а также победители континентальных первенств: команды Австралии, Португалии, Чили, Мексики, Новой Зеландии и Камеруна. По итогам жеребьевки Россия сыграет в одной группе с Португалией, Мексикой и Новой Зеландией.По данным городской администрации, в субботу, 17 июня, на второй очереди набережной Волги около бассейна ЦСК ВВС пройдет городской спортивный праздник. Праздничные мероприятия стартуют в 16:00. Запланированы выступление детского танцевального коллектива «Задумка» со спектаклем «Путешествие футбольного мяча» и вокальных, спортивных и творческих коллективов Самары и области. Также в этот день пройдут футбольные конкурсы, будут работать зоны развлечений для детей с призами. Для гостей мероприятия включат прямую трансляцию церемонии открытия Кубка Конфедераций FIFA 2017 и прямую трансляцию матча Россия - Новая Зеландия.Будет приготовлен специальный пирог длиной 15 метров, украшенный в футбольной тематике.Мероприятие завершится световым шоу фонтанов на набережной под футбольный гимн в 21:45.