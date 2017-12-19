Открыта регистрация на спецпоезда для болельщиков ЧМ-2018

Жители Самары могут зарезервировать места в поездах между городами-организаторами Чемпионата на период проведения матчей.



Для получения права на бесплатный проезд болельщикам необходимо приобрести билеты на матчи ЧМ-2018 и оформить персонифицированную карту зрителя (Fan ID) (или паспорт болельщика). Далее нужно пройти регистрацию на сайте www.tickets.transport2018.com и оформить проезд до города, в котором пройдет матч. После этого на электронную почту пользователя, указанную при регистрации, придет письмо с информацией о месте в выбранном поезде.



Поезда для болельщиков будут формироваться из купейных вагонов с кондиционерами, экологически чистыми туалетами и вагонами-ресторанами. Планируется задействовать двухэтажные поезда. Они будут курсировать на направлениях: Москва – Самара, Москва – Санкт-Петербург, Москва – Казань, Москва – Адлер, Санкт-Петербург – Москва.