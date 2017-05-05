Открыта мемориальная доска бывшему директору легендарных КИПТов

4 мая в Поволжском государственном колледже торжественно открыли мемориальную доску в честь Александра Степановича Черепашкова.



Благодаря его деятельности Куйбышевский индустриально-педагогический техникум, правопреемником которого является ПГК, стал ведущим учебным заведением, готовящим кадры для промышленности. И не только в масштабе города и области, но и всей страны. Многие выпускники и преподаватели техникума успешно работали за рубежом – в Алжире, в Иране, в Мали и других странах, которым СССР помогал поднимать промышленность.



Мастера производственного обучения, выпущенные КИПТами, до сих пор составляют костяк педагогического состава профессионально-технических колледжей нашего города. Есть и те, кто продолжил обучение в вузе, защитил диссертацию.



В техникуме была сильнейшая военная кафедра, поэтому многие парни выбрали после его окончания армейскую карьеру.



Поэтому со словами благодарности учителю выступали и преподаватели, и мастера, и профессора, и депутаты, и генералы. Директор ПГК Владимир Гусев отметил, что в 80-90-е годы для того, чтобы выжить, колледжу пришлось открывать гуманитарные специальности, а теперь, в связи с курсом на возрождение промышленного потенциала страны, настало время обратиться к опыту Александра Степановича и его коллег-единомышленников. Но обучать ребят нужно с учетом современных методик и на новейших станках.