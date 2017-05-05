Открыта мемориальная доска бывшему директору легендарных КИПТов
4 мая в Поволжском государственном колледже торжественно открыли мемориальную доску в честь Александра Степановича Черепашкова.
Благодаря его деятельности Куйбышевский индустриально-педагогический техникум, правопреемником которого является ПГК, стал ведущим учебным заведением, готовящим кадры для промышленности. И не только в масштабе города и области, но и всей страны. Многие выпускники и преподаватели техникума успешно работали за рубежом – в Алжире, в Иране, в Мали и других странах, которым СССР помогал поднимать промышленность.
Мастера производственного обучения, выпущенные КИПТами, до сих пор составляют костяк педагогического состава профессионально-технических колледжей нашего города. Есть и те, кто продолжил обучение в вузе, защитил диссертацию.
В техникуме была сильнейшая военная кафедра, поэтому многие парни выбрали после его окончания армейскую карьеру.
Поэтому со словами благодарности учителю выступали и преподаватели, и мастера, и профессора, и депутаты, и генералы. Директор ПГК Владимир Гусев отметил, что в 80-90-е годы для того, чтобы выжить, колледжу пришлось открывать гуманитарные специальности, а теперь, в связи с курсом на возрождение промышленного потенциала страны, настало время обратиться к опыту Александра Степановича и его коллег-единомышленников. Но обучать ребят нужно с учетом современных методик и на новейших станках.
Благодаря его деятельности Куйбышевский индустриально-педагогический техникум, правопреемником которого является ПГК, стал ведущим учебным заведением, готовящим кадры для промышленности. И не только в масштабе города и области, но и всей страны. Многие выпускники и преподаватели техникума успешно работали за рубежом – в Алжире, в Иране, в Мали и других странах, которым СССР помогал поднимать промышленность.
Мастера производственного обучения, выпущенные КИПТами, до сих пор составляют костяк педагогического состава профессионально-технических колледжей нашего города. Есть и те, кто продолжил обучение в вузе, защитил диссертацию.
В техникуме была сильнейшая военная кафедра, поэтому многие парни выбрали после его окончания армейскую карьеру.
Поэтому со словами благодарности учителю выступали и преподаватели, и мастера, и профессора, и депутаты, и генералы. Директор ПГК Владимир Гусев отметил, что в 80-90-е годы для того, чтобы выжить, колледжу пришлось открывать гуманитарные специальности, а теперь, в связи с курсом на возрождение промышленного потенциала страны, настало время обратиться к опыту Александра Степановича и его коллег-единомышленников. Но обучать ребят нужно с учетом современных методик и на новейших станках.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
5 мая 2017
43
5 мая 2017
91
5 мая 2017
164
5 мая 2017 , 15:00
8
В этом году отмечается 72-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне.
5 мая 2017 , 14:45
43
Это связано с проведением ремонтных работ.
5 мая 2017 , 14:21
129
Авария произошла на 965 километре федеральной трассы территории Жигулевска.
5 мая 2017 , 14:10
69
Выходные в Самаре: смотрим сказочный балет, демонстрируем свои литературно-поэтические таланты и идем смотреть музыкальный спектакль о войне
Вновь наступает очередной майский уик-энд, а это значит, что многие ломают голову над тем, как...
5 мая 2017 , 14:01
105
В четверг, 11 мая, состоится расширенная пресс-конференция губернатора Самарской области Николая...
5 мая 2017 , 13:49
91
Возгорание произошло на улице Парниковой в микрорайоне «Волгарь».
5 мая 2017 , 13:30
130
По поручению главы Самары Олега Фурсова департамент городского хозяйства и экологии взял под...
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
6 апреля 2017
6360
1
Вчера в администрации Самары под председательством главы города Олега Фурсова прошло совещание,...
13 апреля 2017
5401
Управление ФСБ России по Самарской области задержало 27-летнего украинца 19 марта.
28 апреля 2017
4784
3
Коммунальная авария произошла сегодня около 12:00 в районе пересечения Ново-Вокзальной и...
27 апреля 2017
4503
1
Под предварительным данным УГИБДД ГУ МВД РФ по Самарской области, в крупной аварии получили...
28 апреля 2017
889
К концу апреля весна, наконец, вступила в свои законные права. Просыпаются цветы, оживают леса и...
28 апреля 2017
580
Александр Апполонов: «Для того, чтобы добраться до большой сцены, нужно не «сливаться» и идти до конца»
29 апреля отмечается Международный день танца. В преддверии праздника sgpress.ru пообщался с...
29 апреля 2017
1111
С 1 января этого года льготным категориям граждан ежемесячная денежная выплата заменена на...
30 апреля 2017
527
2
В эту субботу я стал свидетелем перестрелки. К счастью, вооруженное столкновение происходило...