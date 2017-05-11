Открыт водный скоростной маршрут Самара - Тольятти

Пока перевозка пассажиров в Тольятти и обратно осуществляется с пятницы по воскресенье, а также по праздничным дням. В дальнейшем, возможно, рейсов станет больше. Из Самары «Восходы» отправляются в 7.45 и 14.15, по пути делают остановки в селах Ширяево и Зольное. Отплытие из Тольятти - в 10.20 и 16.50. Время в пути - два с половиной часа, стоимость проезда - 400 рублей в одну сторону.- Этот маршрут - один из наиболее перспективных, - считает руководитель департамента туризма Самарской области Михаил Мальцев. - Он обеспечивает наиболее комфортную и удобную доставку не только в Тольятти, но и на территорию национального парка «Самарская Лука» - уникальнейшее место с огромным туристическим потенциалом.Как рассказала начальник экскурсионного отдела «Самарского речного пассажирского предприятия» Лилия Хамидуллина, в настоящее время прорабатывается туристическая составляющая нового маршрута. Самарцам будет предложено две программы: автобусная экскурсия по Тольятти с посещением паркового комплекса истории техники и поездка в духовно-культурный кремль «Богатырская слобода», расположенный на территории национального парка «Самарская Лука».Чтобы попасть в слободу, в Тольятти нужно будет пересесть на «Омик» и провести в пути еще около полутора часов. Это не сложно - дорога совершенно не утомляет, когда за бортом проплывают волжские пейзажи и можно полюбоваться с воды на Молодецкий курган, Девичью гору, гору Лепешка. На пристани туристов встречают жители слободы - с шутками и прибаутками, хлебом и солью. Поднявшись на гору, с которой открывается потрясающий вид, гости попадают в архитектурный комплекс, выстроенный в традициях древнерусского деревянного зодчества. Здесь предлагают обширную развлекательную программу. Можно поучаствовать в охоте и пострелять из лука (не в живых, а в нарисованных животных), попробовать свои силы в метании копья, послушать рассказ о камне на распутье трех дорог, пройти через ворота, охраняемые 33 богатырями. А еще понаблюдать за молодецкими забавами, участие в которых, впрочем, тоже не возбраняется. При желании можно посетить княжий терем. Особо отчаянным предложат совершить прогулку по Волге и Усе на ладье.Заявки на участие в сборных турах с экскурсией по Тольятти или посещением «Богатырской слободы» принимаются в «Самарском речном пассажирском предприятии».