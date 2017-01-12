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Открыть расчётный счет быстро и бесплатно

Удаленные банковские сервисы помогают не только сократить временные затраты на административные и бухгалтерские задачи, но и снизить текущие расходы предпринимателя. Специалисты банка рассказывают об основных преимуществах открытия расчётного счёта онлайн.

1. Выгодно. Предприниматели, не имеющие расчетных счетов в Сбербанке, могут до 31 января открыть счет бесплатно и подключиться к «Сбербанк Бизнес Онлайн». Приложение позволяет в онлайн режиме обмениваться документами с банком, а также сдавать отчетность в ФНС и другие государственные органы. Сервис интегрирован с бухгалтерской программой 1С, работает на смартфонах и планшетах с iOS, Android и Windows Phone. Подробности акции на сайте sberbank.ru в разделе «Расчетно-кассовое обслуживание».

2. Быстро. Для получения номера счета потребуется около 5 минут – нужно только внести необходимые данные в систему. Анкету можно заполнить на сайте sberbank.ru в разделе «Малому Бизнесу» — «Расчетно-кассовое обслуживание».

3. Удобно. Расчётный счет можно зарезервировать онлайн, не посещая офис банка. Зарезервированный счет будет сразу доступен для приема платежей. Предприниматели могут проводить платежи в любой день недели с 6.00 до 23.00

С полной информацией по открытию счёта, тарифами на использование сервиса «Сбербанк Бизнес Онлайн» и необходимыми документами можно ознакомиться на сайте sberbank.ru, в офисах Сбербанка, обслуживающих юридических лиц, или по телефону 8 800 5555 777.

Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка – на сайте банка www.sberbank.ru.
Дата: 12 января 2017 , 12:57
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