Открылся юбилейный форум «iВолга»

В «iВолге-2017» примут участие более 2000 человек. На площадке фестивального парка на Мастрюковских озерах собрались участники из регионов России и иностранные гости из 19 стран мира.В этом году, пятом для форума, отборочный конкурс среди кандидатов на участие побил все рекорды и составил 6 человек на место. Каждый потенциальный форумчанин презентовал свой проект. При отборе учитывались уникальность, инновационный подход, социальная значимость и возможность реализации идеи.Бороться за гранты участники смогут в течение всего форума. Каждый день будет работать конвейер проектов, идеи участников оценят профессиональные эксперты всероссийского уровня.Лучшие из ребят получат грантовую поддержку. Грантовый фонд «iВолги-2017» составляет 8 млн рублей.Как и в прошлом году на форуме работают 10 тренинговых смен: федеральная смена «Инновации и техническое творчество», «Культурный БУМ», «Малая родина – большие возможности», «МедиаВолна», «Патриот», «Поколение добра», «Политика», «Спортивная молодежь – здоровая нация», «Ты – предприниматель», международная смена «iВолга Global».На «iВолге-2017» с участниками встретятся более 50 известных гостей из различных сфер деятельности – политики, экономики, здравоохранения, журналистики и культуры. Работать форум будет до 24 июня.