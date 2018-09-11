Открылся театрально-концертный комплекс «Дирижабль»

«Дирижабль» передан на баланс Самарского государственного института культуры. Гостями открытия стали Дмитрий Азаров, Николай Малаков, заместитель председателя Совета при губернаторе по вопросам стратегического развития Александр Хинштейн.Ректор СГИК Эллеонора Куруленко провела экскурсию по зданию.- Здесь будут заниматься 110 студенческих коллективов из самых разных вузов. Уже начата работа над множеством проектов, - рассказала она.Азаров подкинул еще одну идею молодым людям.- Мы сделали улицу Куйбышева пешеходной зоной по субботам и воскресеньям, и в 2019 году продолжим проект. Предлагаю разработать тематическое наполнение этих выходных, - сказал он.Глава региона напомнил, что реализация проекта была бы невозможна без активной позиции творческой молодежи и поддержки федерального министерства культуры и лично главы ведомства Владимира Мединского.- Рад, что несколько лет назад родилась идея возродить здание Коммерческого клуба и вдохнуть в него новую жизнь, - отметил Малаков. - Уверен, что благодаря позиции областных властей, поддержке творческих начинаний, как молодежных, так и профессиональных коллективов, Самара станет настоящей культурной столицей Поволжья.Также он объявил, что Эллеоноре Куруленко присвоено звание «Заслуженный работник культуры РФ».