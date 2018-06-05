Открылся прямой рейс из Самары в Новосибирск

Вылеты запланированы два раза в неделю.



Открылись прямые рейсы из Самары в Новосибирск. Полеты начала выполнять авиакомпания S7. Перевозить пассажиров будут на воздушных судах Embraer 170.



Вылеты будут по понедельникам и субботам. Время в пути - 3,5 часа. Раньше с учетом самой короткой стыковки в Москве дорога до Новосибирска занимала более пяти часов, сообщает пресс-служба аэропорта.