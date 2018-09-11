Открылся новый маршрут из Самары в Зольное
На Волге появилась еще одна регулярная скоростная линия - от речного вокзала Самары до поселка Зольное. Пока она работает в тестовом режиме, идет изучение пассажиропотока.
Маршрут предусматривает промежуточные остановки на пристанях Поляна имени Фрунзе, Ширяево, Солнечная поляна.
Летом быстро преодолеть расстояние до Солнечной Поляны и Зольного можно было на скоростном «Восходе», который ежедневно следовал в Тольятти. Но сейчас, осенью, такие рейсы выполняются только в выходные дни. В будни в расписании остаются только тихоходные «омики». Но у пассажиров в идеале должен быть выбор: либо ехать немногим более часа подороже, либо больше трех часов, но дешевле.
Первое судно на воздушной подушке по маршруту Самара - Зольное отправилось в рейс 27 августа. 30 августа по просьбам самарцев маршрут был дополнен остановкой на Солнечной поляне.
Тема открытия новых линий обсуждалась 21 августа во время посещения Жигулевска главой региона Дмитрием Азаровым. Тогда он дал поручение до 1 сентября представить предложения по корректировке маршрутов, проработать варианты речного сообщения с Жигулевском и Сызранью. Оперативно, уже через неделю, был запущен тестовый рейс.
- Пассажиров пока немного, но мы знаем, что линию надо «накатывать». Требуется время и широкое оповещение, чтобы люди узнали о новом маршруте. Мы, в свою очередь, в течение сентября, пока реализуется пилотный проект, взвешиваем экономические составляющие, - говорит заместитель директора по эксплуатации Самарского речного пассажирского предприятия Сергей Скиндер. - Надеемся, что рейс будет интересен и в будущую навигацию появится в нашем расписании как регулярный.
Корреспондент «СГ» пообщался с одним из первых пассажиров нового скоростного рейса, гостем из Москвы Михаилом Баракиным. Мужчина приехал посмотреть Самару и Тольятти, где в молодости проходила его служба. Увидел на речном вокзале объявление о новом рейсе - купил билет. Тут же, на вокзале, приобрел карту Самарской луки и отправился в мини-путешествие.
- Плыву и наслаждаюсь. Здешние места - это раздолье, мощь, - делится впечатлениями Михаил. - В Зольном, мне сказали, есть что посмотреть. Да и берега очень красивы. Скоростная линия очень кстати, благодаря короткому времени в пути у меня останется больше времени погулять по поселку и по берегу, подняться в горы.
- Хочется, чтобы в эти места приезжало как можно больше не только дачников, но и самарцев, которые интересуются родным краем, - рассказывает Александр Рожнов, обратившийся с просьбой сделать дополнительную остановку на Солнечной поляне. - В Зольном интересный Дом культуры, заповедный маршрут на Стрельную гору отсюда начинается. И рыбная артель здесь базируется, очень вкусной рыбой гостей угощают.
Планируется, что скоростная линия будет работать до конца сентября. Речники напоминают, что на маршруте продолжают ежедневно курсировать и «омики».
Судно на воздушной подушке «Восход» выходит с речного вокзала на скоростной маршрут Самара - Зольное - Самара ежедневно, с понедельника по пятницу, в 07.45 и в 16.30. В Зольном вы будете уже в 09.00 и 17.45 соответственно. Отправление из Зольного в Самару в 09.15 и 18.00. В выходные дни в Зольное можно быстро добраться и на «Восходе», следующем в Тольятти. На пристани он делает промежуточную остановку.
Маршрут предусматривает промежуточные остановки на пристанях Поляна имени Фрунзе, Ширяево, Солнечная поляна.
Летом быстро преодолеть расстояние до Солнечной Поляны и Зольного можно было на скоростном «Восходе», который ежедневно следовал в Тольятти. Но сейчас, осенью, такие рейсы выполняются только в выходные дни. В будни в расписании остаются только тихоходные «омики». Но у пассажиров в идеале должен быть выбор: либо ехать немногим более часа подороже, либо больше трех часов, но дешевле.
Первое судно на воздушной подушке по маршруту Самара - Зольное отправилось в рейс 27 августа. 30 августа по просьбам самарцев маршрут был дополнен остановкой на Солнечной поляне.
Тема открытия новых линий обсуждалась 21 августа во время посещения Жигулевска главой региона Дмитрием Азаровым. Тогда он дал поручение до 1 сентября представить предложения по корректировке маршрутов, проработать варианты речного сообщения с Жигулевском и Сызранью. Оперативно, уже через неделю, был запущен тестовый рейс.
- Пассажиров пока немного, но мы знаем, что линию надо «накатывать». Требуется время и широкое оповещение, чтобы люди узнали о новом маршруте. Мы, в свою очередь, в течение сентября, пока реализуется пилотный проект, взвешиваем экономические составляющие, - говорит заместитель директора по эксплуатации Самарского речного пассажирского предприятия Сергей Скиндер. - Надеемся, что рейс будет интересен и в будущую навигацию появится в нашем расписании как регулярный.
Корреспондент «СГ» пообщался с одним из первых пассажиров нового скоростного рейса, гостем из Москвы Михаилом Баракиным. Мужчина приехал посмотреть Самару и Тольятти, где в молодости проходила его служба. Увидел на речном вокзале объявление о новом рейсе - купил билет. Тут же, на вокзале, приобрел карту Самарской луки и отправился в мини-путешествие.
- Плыву и наслаждаюсь. Здешние места - это раздолье, мощь, - делится впечатлениями Михаил. - В Зольном, мне сказали, есть что посмотреть. Да и берега очень красивы. Скоростная линия очень кстати, благодаря короткому времени в пути у меня останется больше времени погулять по поселку и по берегу, подняться в горы.
- Хочется, чтобы в эти места приезжало как можно больше не только дачников, но и самарцев, которые интересуются родным краем, - рассказывает Александр Рожнов, обратившийся с просьбой сделать дополнительную остановку на Солнечной поляне. - В Зольном интересный Дом культуры, заповедный маршрут на Стрельную гору отсюда начинается. И рыбная артель здесь базируется, очень вкусной рыбой гостей угощают.
Планируется, что скоростная линия будет работать до конца сентября. Речники напоминают, что на маршруте продолжают ежедневно курсировать и «омики».
Судно на воздушной подушке «Восход» выходит с речного вокзала на скоростной маршрут Самара - Зольное - Самара ежедневно, с понедельника по пятницу, в 07.45 и в 16.30. В Зольном вы будете уже в 09.00 и 17.45 соответственно. Отправление из Зольного в Самару в 09.15 и 18.00. В выходные дни в Зольное можно быстро добраться и на «Восходе», следующем в Тольятти. На пристани он делает промежуточную остановку.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
11 сентября 2018
199
11 сентября 2018
170
11 сентября 2018
384
11 сентября 2018
162
11 сентября 2018
157
11 сентября 2018
262
11 сентября 2018
188
11 сентября 2018
218
11 сентября 2018
278
11 сентября 2018 , 18:58
199
Он получил 50 тысяч рублей и возможность поехать в Сочи.
11 сентября 2018 , 17:29
170
Депутаты предложили внести изменение в закон «Об образовании в Самарской...
11 сентября 2018 , 16:35
384
Как ранее писал sgpress . ru , его разместят в высотку у Крымской площади, которую...
11 сентября 2018 , 15:23
162
На Волге появилась еще одна регулярная скоростная линия - от речного вокзала Самары до поселка...
11 сентября 2018 , 15:15
157
Во вторник, 11 сентября, в Самарской губернской думе прошло заседание комитета по образованию и...
11 сентября 2018 , 15:10
188
На паркете «МТЛ Арены» в высшем эшелоне чемпионата страны дебютировала новая...
11 сентября 2018 , 15:13
262
Три из них находятся в Крутых Ключах и Волгаре.
11 сентября 2018 , 12:32
218
Университет стал одним из лучших по техническим и естественно-научным направлениям, а также...
11 сентября 2018 , 11:01
278
У бывшего стадиона «Буревестник» уже долгое время работает блошиный рынок....
11 сентября 2018 , 10:48
219
Проведение «Золотой репки» в этом году стало неожиданностью, ведь фестиваль проходит...
Календарь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
21 августа 2018
2784
В этом году он возвращается на свою традиционную площадку - в Струковский сад, открытый после...
15 августа 2018
2248
Это связано с ремонтом теплотрассы.
27 августа 2018
1867
По информации sgpress.ru, клуб ведет переговоры с французским полузащитником.
9 сентября 2018
1701
По данным на 23.30 он набрал 77.54% процентов голосов.
3 сентября 2018
1345
В понедельник, 3 сентября, в мэрии Самары рассказали о том, как город будет праздновать свое...
17 августа 2018
1223
Третий месяц лета преодолел свой «экватор».
13 августа 2018
494
14 августа галерея «Виктория» приглашает на выставку молодых художников.
13 августа 2018
825
Маршрут самарского марафона на Кубок Главы пройдет вдоль Волги.
13 августа 2018
460
Игра пройдет на «Самара Арене» в воскресенье, 19 августа, в 17:30.
14 августа 2018
440
Он заставлял мужчин работать на стройках и присваивал их зарплаты.