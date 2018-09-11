Открылся новый маршрут из Самары в Зольное

Маршрут предусматривает промежуточные остановки на пристанях Поляна имени Фрунзе, Ширяево, Солнечная поляна.Летом быстро преодолеть расстояние до Солнечной Поляны и Зольного можно было на скоростном «Восходе», который ежедневно следовал в Тольятти. Но сейчас, осенью, такие рейсы выполняются только в выходные дни. В будни в расписании остаются только тихоходные «омики». Но у пассажиров в идеале должен быть выбор: либо ехать немногим более часа подороже, либо больше трех часов, но дешевле.Первое судно на воздушной подушке по маршруту Самара - Зольное отправилось в рейс 27 августа. 30 августа по просьбам самарцев маршрут был дополнен остановкой на Солнечной поляне.Тема открытия новых линий обсуждалась 21 августа во время посещения Жигулевска главой региона Дмитрием Азаровым. Тогда он дал поручение до 1 сентября представить предложения по корректировке маршрутов, проработать варианты речного сообщения с Жигулевском и Сызранью. Оперативно, уже через неделю, был запущен тестовый рейс.- Пассажиров пока немного, но мы знаем, что линию надо «накатывать». Требуется время и широкое оповещение, чтобы люди узнали о новом маршруте. Мы, в свою очередь, в течение сентября, пока реализуется пилотный проект, взвешиваем экономические составляющие, - говорит заместитель директора по эксплуатации Самарского речного пассажирского предприятия Сергей Скиндер. - Надеемся, что рейс будет интересен и в будущую навигацию появится в нашем расписании как регулярный.Корреспондент «СГ» пообщался с одним из первых пассажиров нового скоростного рейса, гостем из Москвы Михаилом Баракиным. Мужчина приехал посмотреть Самару и Тольятти, где в молодости проходила его служба. Увидел на речном вокзале объявление о новом рейсе - купил билет. Тут же, на вокзале, приобрел карту Самарской луки и отправился в мини-путешествие.- Плыву и наслаждаюсь. Здешние места - это раздолье, мощь, - делится впечатлениями Михаил. - В Зольном, мне сказали, есть что посмотреть. Да и берега очень красивы. Скоростная линия очень кстати, благодаря короткому времени в пути у меня останется больше времени погулять по поселку и по берегу, подняться в горы.- Хочется, чтобы в эти места приезжало как можно больше не только дачников, но и самарцев, которые интересуются родным краем, - рассказывает Александр Рожнов, обратившийся с просьбой сделать дополнительную остановку на Солнечной поляне. - В Зольном интересный Дом культуры, заповедный маршрут на Стрельную гору отсюда начинается. И рыбная артель здесь базируется, очень вкусной рыбой гостей угощают.Планируется, что скоростная линия будет работать до конца сентября. Речники напоминают, что на маршруте продолжают ежедневно курсировать и «омики».Судно на воздушной подушке «Восход» выходит с речного вокзала на скоростной маршрут Самара - Зольное - Самара ежедневно, с понедельника по пятницу, в 07.45 и в 16.30. В Зольном вы будете уже в 09.00 и 17.45 соответственно. Отправление из Зольного в Самару в 09.15 и 18.00. В выходные дни в Зольное можно быстро добраться и на «Восходе», следующем в Тольятти. На пристани он делает промежуточную остановку.