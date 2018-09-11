Открыли обновленный ДК «Нефтяник»

Азаров поблагодарил жителей района, трудовые коллективы за активное участие в экономической и общественной жизни.- Куйбышевский район Самары - это в первую очередь районтруженик, - сказал глава региона. - Район, где сконцентрированы важнейшие предприятия. Здесь свято чтут традиции наших отцов и дедов, приумножая их достижения.Он также говорил о развитии инфраструктуры района. Капитальный ремонт ДК «Нефтяник» - самый свежий пример. В районе после реконструкции открылся стадион, возводят парк Дружбы народов, строят новые дороги, открывают современные медицинские учреждения. В ближайшие два года будет введен в эксплуатацию Фрунзенский мост. С компанией «Роснефть» достигнута договоренность о строительстве бассейна. Речь зашла и о планах развития и благоустройства Самары в целом. Глава региона напомнил, что на недавней встрече с президентом Владимиром Путиным была поддержана инициатива реновации исторического центра.Глава Самары также сказала теплые слова куйбышевцам.- Что такое юбилей района? Это в первую очередь праздник тех людей, которые создавали его, занимались развитием, и тех молодых ребят, которые сейчас живут, учатся и работают на территории района, - сказала мэр. - 75 лет для района - это подростковый возраст, а впереди однозначно - развитие и расцвет. Спасибо за ваше трудолюбие, искренность и жизнелюбие.Состоялось награждение жителей района. Благодарностями главы региона и мэра отметили ветеранов труда, работников сферы медицины, образования и общественных деятелей.Капитальный ремонт ДК «Нефтяник» вели на основе государственно-частного партнерства. За счет средств областного, муниципального бюджетов и компании «Роснефть» обновили кровлю, отремонтировали фасад, провели гидроизоляцию балконов и подвала, заменили системы отопления, вентиляции и электроснабжения, отделали внутренние помещения, а также установили технические приспособления для граждан с ограниченными возможностями здоровья.Обновленную площадку ДК «Нефтяник» уже опробовали актеры Молодежного драматического театра «Мастерская». Труппа состоит из выпускников Самарского государственного института культуры. Художественный руководитель - заведующая кафедрой актерского мастерства Ирина Сидоренко, главный режиссер - Александр Мальцев.Руководитель Самарского отделения Союза театральных деятелей Владимир Гальченко отметил, что появление «Мастерской» - событие на региональном уровне. Это первый городской театр, открытый на базе институтского курса. В Москве за всю историю было открыто пять подобных театров, в СанктПетербурге - один. Молодой коллектив поздравила и ректор института Эллеонора Куруленко:- Я горда как ректор, преподаватель и человек, любящий культуру и обожающий Самару, что на берегу Волги родился этот замечательный театр. Труппа еще в студенческие годы начала нарабатывать и обкатывать репертуар, участвуя в театральных фестивалях. Сейчас в ее багаже уже 12 спектаклей с готовыми декорациями и костюмами. Новый сезон театр открывает спектаклем «Д`Артаньян».Пока театр будет базироваться в ДК имени Литвинова, на проспекте Кирова, 145. В планах - реконструкция под «Мастерскую» бывшего кинотеатра «Россия» на улице Чернореченской.