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Открыли обновленный ДК «Нефтяник»

В четверг, 6 сентября, отметили 75-летие Куйбышевского района. Праздничный вечер прошел в обновленном Доме культуры «Нефтяник». Ремонт здания, построенного в 50-е годы прошлого столетия, шел несколько лет. Гостями торжества стали и.о. министра культуры РФ Николай Малаков, глава региона Дмитрий Азаров, мэр Самары Елена Лапушкина.

Азаров поблагодарил жителей района, трудовые коллективы за активное участие в экономической и общественной жизни.

- Куйбышевский район Самары - это в первую очередь районтруженик, - сказал глава региона. - Район, где сконцентрированы важнейшие предприятия. Здесь свято чтут традиции наших отцов и дедов, приумножая их достижения.

Он также говорил о развитии инфраструктуры района. Капитальный ремонт ДК «Нефтяник» - самый свежий пример. В районе после реконструкции открылся стадион, возводят парк Дружбы народов, строят новые дороги, открывают современные медицинские учреждения. В ближайшие два года будет введен в эксплуатацию Фрунзенский мост. С компанией «Роснефть» достигнута договоренность о строительстве бассейна. Речь зашла и о планах развития и благоустройства Самары в целом. Глава региона напомнил, что на недавней встрече с президентом Владимиром Путиным была поддержана инициатива реновации исторического центра.

Глава Самары также сказала теплые слова куйбышевцам.

- Что такое юбилей района? Это в первую очередь праздник тех людей, которые создавали его, занимались развитием, и тех молодых ребят, которые сейчас живут, учатся и работают на территории района, - сказала мэр. - 75 лет для района - это подростковый возраст, а впереди однозначно - развитие и расцвет. Спасибо за ваше трудолюбие, искренность и жизнелюбие.

Состоялось награждение жителей района. Благодарностями главы региона и мэра отметили ветеранов труда, работников сферы медицины, образования и общественных деятелей.

Капитальный ремонт ДК «Нефтяник» вели на основе государственно-частного партнерства. За счет средств областного, муниципального бюджетов и компании «Роснефть» обновили кровлю, отремонтировали фасад, провели гидроизоляцию балконов и подвала, заменили системы отопления, вентиляции и электроснабжения, отделали внутренние помещения, а также установили технические приспособления для граждан с ограниченными возможностями здоровья.

Проба «Мастерской»

Обновленную площадку ДК «Нефтяник» уже опробовали актеры Молодежного драматического театра «Мастерская». Труппа состоит из выпускников Самарского государственного института культуры. Художественный руководитель - заведующая кафедрой актерского мастерства Ирина Сидоренко, главный режиссер - Александр Мальцев.

Руководитель Самарского отделения Союза театральных деятелей Владимир Гальченко отметил, что появление «Мастерской» - событие на региональном уровне. Это первый городской театр, открытый на базе институтского курса. В Москве за всю историю было открыто пять подобных театров, в СанктПетербурге - один. Молодой коллектив поздравила и ректор института Эллеонора Куруленко:

- Я горда как ректор, преподаватель и человек, любящий культуру и обожающий Самару, что на берегу Волги родился этот замечательный театр. Труппа еще в студенческие годы начала нарабатывать и обкатывать репертуар, участвуя в театральных фестивалях. Сейчас в ее багаже уже 12 спектаклей с готовыми декорациями и костюмами. Новый сезон театр открывает спектаклем «Д`Артаньян».

Пока театр будет базироваться в ДК имени Литвинова, на проспекте Кирова, 145. В планах - реконструкция под «Мастерскую» бывшего кинотеатра «Россия» на улице Чернореченской. 
Дата: 9 сентября 2018 , 11:42
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Автор текста: Ева Скатина, Анна Турова
Автор фото: samadm.ru
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