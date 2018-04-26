Открылась выставка работ скульптора Степана Карсляна
Работа с камнем - древнее ремесло жителей Армении. Эта земля издавна славится прекрасными скульпторами. Один из них обосновался в нашем городе. В Самаре Степан Карслян давно уже стал своим.
Интересно, что корень его фамилии - «кар» - по-армянски означает камень. Окончив факультет скульптуры Ереванского художественного института, он всю жизнь помнил заветы своего учителя - лауреата Государственной премии СССР профессора Саркиса Мурадяна.
Будучи одним из лучших его учеников, в 1979 году Степан Карслян занимает первое место на Всесоюзной выставке дипломных работ художественных вузов СССР. И уже может выбирать место работы самостоятельно. Приезжает в Куйбышев. Здесь на областной выставке показывает скульптуру «Молодость». И жители города на Волге сразу признают в нем настоящего мастера.
С тех пор утекло много воды. И уже убеленный сединой 70-летний мэтр приглашает горожан посетить экспозицию своих работ в Самарском отделении Союза художников России. Поражаешься разнообразию образов и манер воплощения задуманного мастером - в камне, гипсе, дереве и бронзе. Прекрасен достающий из пятки стрелу Ахилл, занявший центральное место в выставочном пространстве. Выполненные по всем классическим канонам скульптуры девушек под названием «Утро» и «Обнаженная» - настоящий гимн красоте человеческого тела. А съежившаяся фигурка пожилой женщины - «Озябшая» - создана совсем в другой манере: угловато и обобщенно. Скульптор с сочувствием передает печаль угасания и одиночества. В его «Сидящей» мы сразу распознаем юную акселератку, угловатого подростка, которому только еще предстоит стать девушкой. Модель для композиции «Мечты» - уже оформившаяся молодая женщина, которая осознает свою красоту. Пристальное внимание мастера привлекают колоритные городские персонажи. Например, старый художник или слепой нищий. Полна движения и жизни его композиция «Водопроводчики».
Однако главными темами скульптора остаются семья, любовь, дети. Его мадонны с младенцами, каждая по-своему, сжимают в объятиях долгожданное чадо, стараясь укрыть его от опасностей окружающего мира. Полна очарования скульптурная группа «Первенец»: молодые мать и отец будто бы танцуют горделивый кавказский медленный танец, держа ребенка между собой. Кстати, и в Самаре, и в других городах региона уже установлен не один памятник работы Степана Карсляна, и не одно его панно украшает самые известные здания.
Например, панно «Адам и Ева» выполнено автором для интерьера Дворца торжеств. Скульптурная композиция «Материнство» украшает двор больницы №3. В Кинеле и Пестравском районе установлены памятники погибшим героям Великой Отечественной войны работы Степана Карсляна. На территории школы искусств Чапаевска стоит его многофигурная композиция «Грация». А в Самаре каждый ребенок может сфотографироваться с задиристым Буратино, установленным у входа в дом, где жил создатель одноименной сказки Алексей Толстой. За эту скульптуру мастеру присуждена премия «Звездный мост», отметившая его вклад в области аудиовизуальных искусств для детей и юношества. Автор более шестидесяти крупных скульптурных работ, Степан Карслян находится в полном расцвете сил. Пусть он почаще радует нас встречей со своим искусством.
Выставка продлится до середины мая. (12+)
Интересно, что корень его фамилии - «кар» - по-армянски означает камень. Окончив факультет скульптуры Ереванского художественного института, он всю жизнь помнил заветы своего учителя - лауреата Государственной премии СССР профессора Саркиса Мурадяна.
Будучи одним из лучших его учеников, в 1979 году Степан Карслян занимает первое место на Всесоюзной выставке дипломных работ художественных вузов СССР. И уже может выбирать место работы самостоятельно. Приезжает в Куйбышев. Здесь на областной выставке показывает скульптуру «Молодость». И жители города на Волге сразу признают в нем настоящего мастера.
С тех пор утекло много воды. И уже убеленный сединой 70-летний мэтр приглашает горожан посетить экспозицию своих работ в Самарском отделении Союза художников России. Поражаешься разнообразию образов и манер воплощения задуманного мастером - в камне, гипсе, дереве и бронзе. Прекрасен достающий из пятки стрелу Ахилл, занявший центральное место в выставочном пространстве. Выполненные по всем классическим канонам скульптуры девушек под названием «Утро» и «Обнаженная» - настоящий гимн красоте человеческого тела. А съежившаяся фигурка пожилой женщины - «Озябшая» - создана совсем в другой манере: угловато и обобщенно. Скульптор с сочувствием передает печаль угасания и одиночества. В его «Сидящей» мы сразу распознаем юную акселератку, угловатого подростка, которому только еще предстоит стать девушкой. Модель для композиции «Мечты» - уже оформившаяся молодая женщина, которая осознает свою красоту. Пристальное внимание мастера привлекают колоритные городские персонажи. Например, старый художник или слепой нищий. Полна движения и жизни его композиция «Водопроводчики».
Однако главными темами скульптора остаются семья, любовь, дети. Его мадонны с младенцами, каждая по-своему, сжимают в объятиях долгожданное чадо, стараясь укрыть его от опасностей окружающего мира. Полна очарования скульптурная группа «Первенец»: молодые мать и отец будто бы танцуют горделивый кавказский медленный танец, держа ребенка между собой. Кстати, и в Самаре, и в других городах региона уже установлен не один памятник работы Степана Карсляна, и не одно его панно украшает самые известные здания.
Например, панно «Адам и Ева» выполнено автором для интерьера Дворца торжеств. Скульптурная композиция «Материнство» украшает двор больницы №3. В Кинеле и Пестравском районе установлены памятники погибшим героям Великой Отечественной войны работы Степана Карсляна. На территории школы искусств Чапаевска стоит его многофигурная композиция «Грация». А в Самаре каждый ребенок может сфотографироваться с задиристым Буратино, установленным у входа в дом, где жил создатель одноименной сказки Алексей Толстой. За эту скульптуру мастеру присуждена премия «Звездный мост», отметившая его вклад в области аудиовизуальных искусств для детей и юношества. Автор более шестидесяти крупных скульптурных работ, Степан Карслян находится в полном расцвете сил. Пусть он почаще радует нас встречей со своим искусством.
Выставка продлится до середины мая. (12+)
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