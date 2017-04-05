Открылась продажа железнодорожных билетов на июнь

Проездной билет можно купить на все поезда и прицепные вагоны.



Как сообщает пресс-служба КбшЖД, продажа открылась за 60 суток до даты отправления поезда. Например, 6 апреля пассажир сможет купить билет на поезд, отправляющийся 4 июня. Билеты можно приобрести как в кассах региона отправления поезда, так и на официальном сайте «РЖД».