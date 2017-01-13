Открылась экспозиция, посвященная известному конструктору Александру Солдатенкову

Александр Солдатенков ушел от нас в 2013 году, но наследие его трудно переоценить. Сегодня в музейном зале собрались ветераны РКЦ «Прогресс», которые многие годы работали вместе с замечательным конструктором, члены его семьи.- Когда мы готовили музейную экспозицию, думали, что знаем об Александре Михайловиче все или почти все. Оказалось, личность это была неисчерпаемая, мы узнавали о нем все новые и новые факты. Его имя даже внесено в Книгу рекордов Гиннеса как человека, который больше всего в мире подготовил космических запусков, - отмечает директор музея «Самара космическая» Елена Кузина. – В нашей экспозиции собраны его личные документы, любимые книги для чтения – Чехов и Куприн, его рабочий портфель и даже нарукавная повязка, с которой он работал на космодромах. Экспонаты собирали вместе – мы, РКЦ «Прогресс», Самарский университет, родные и близкие Александра Михайловича.Александр Солдатенков с 1964 года был первым заместителем Главного конструктора Дмитрия Козлова, техническим руководителем летно-конструкторских испытаний ракет-носителей и членом Государственной комиссии по пилотируемым программам. На него была возложена огромная ответственность за техническое обеспечение запусков. Он участвовал в запуске почти тысячи ракет-носителей! Именно он принимал решения о продолжении или отмене пуска, о выходе из нештатной ситуации. Ветераны отрасли вспоминают: в 1983 году при запуске космонавтов Владимира Титова и Геннадия Стрекалова произошел сбой в топливной системе ракеты. Чтобы спасти космонавтов, нужны были мгновенные действия двух руководителей запуска – Александра Солдатенкова и Алексея Шумилина. Им удалось это сделать менее чем за 15 секунд. Космонавты были спасены.