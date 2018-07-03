Открылась Всероссийская горячая линия по туруслугам

Она будет работать до 9 июля.



Открыта Всероссийская горячая линия по туристическим услугам и инфекционным угрозам за рубежом, сообщает Роспотребнадзор по Самарской области. Она будет работать до 9 июля с 10.00 до 13.00 и с 13.45 до 16.00.



Специалисты ответят на вопросы об актуальной эпидситуации за рубежом, правилах безопасного поведения на отдыхе и правах потребителей при получении туристических услуг. Телефоны горячей линии: 260-50-25 или 260-69-56.



Также задать вопросы можно специалистам-консультантам Центра гигиены и эпидемиологии в Самарской области по телефону 337-73-93.