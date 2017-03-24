Откроется выставка самарских православных храмов ХIХ-ХХI веков

Она начнет работать 28 марта в 14.00 в Детской картинной галерее.



На экспозиции будут представлены редкие фотографии самарских церквей, которые были снесены и разобраны в начале 30-х годов. Современные церкви Самары представлены проектами Юрия Харитонова – одного из ведущих архитекторов, возрождающих традиции храмового строительства в России. Также посетителям покажут иконы художников–иконописцев Владимира Кидишевича (Сербия, Белград) и Александра Чашкина (Россия, Москва). Кроме того, на выставке можно будет увидеть проекты и макеты иконостасов, бельё тончайшей работы, фрагменты вышивки и кружева, предметы дамского туалета, созданные в монастырских мастерских.



Выставка будет работать до 14 мая. Цена билета: школьники, студенты, пенсионеры – 70 руб., взрослые – 100 руб. 6+.