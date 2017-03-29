Отец прятал 7-летнего ребенка от матери в Тольятти

Мужчина незаконно вывез мальчика из Украины в Россию.



В марте 2016 года приставы возбудили исполнительное производство. Предметом исполнения являлся розыск 7-летнего ребенка Владислава Гуляева, которого отец противоправно перевез в Россию. Сведений о местонахождении мальчика не было, по исполнительному производству было заведено разыскное дело.



В марте этого года было установлено, что мужчина использует Интернет одного из провайдеров Тольятти. Таким образом, был определен предполагаемый адрес мужчины и ребенка. В ходе опроса соседей было установлено, что по данному адресу жила семья с двумя детьми, однако их не видели около месяца. Также соседи пояснили, что разыскиваемый ребенок ходит в один из семейных центров в Тольятти. Директор учреждения сообщил, что Влад там занимался до конца 2016 года, однако известен он был под фамилией сожительницы отца.



Вскоре судебные приставы установили адреса родственников сожительницы мужчины, и по одному из них были найдены ребенок и его отец.



Мальчик был передан матери. Женщина сообщила мужчине о лишении его родительских прав, но разрешила общаться с сыном через Интернет. Мама с 7-летним Владом уехали домой, на Украину.