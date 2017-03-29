Отец прятал 7-летнего ребенка от матери в Тольятти
Мужчина незаконно вывез мальчика из Украины в Россию.
В марте 2016 года приставы возбудили исполнительное производство. Предметом исполнения являлся розыск 7-летнего ребенка Владислава Гуляева, которого отец противоправно перевез в Россию. Сведений о местонахождении мальчика не было, по исполнительному производству было заведено разыскное дело.
В марте этого года было установлено, что мужчина использует Интернет одного из провайдеров Тольятти. Таким образом, был определен предполагаемый адрес мужчины и ребенка. В ходе опроса соседей было установлено, что по данному адресу жила семья с двумя детьми, однако их не видели около месяца. Также соседи пояснили, что разыскиваемый ребенок ходит в один из семейных центров в Тольятти. Директор учреждения сообщил, что Влад там занимался до конца 2016 года, однако известен он был под фамилией сожительницы отца.
Вскоре судебные приставы установили адреса родственников сожительницы мужчины, и по одному из них были найдены ребенок и его отец.
Мальчик был передан матери. Женщина сообщила мужчине о лишении его родительских прав, но разрешила общаться с сыном через Интернет. Мама с 7-летним Владом уехали домой, на Украину.
В марте 2016 года приставы возбудили исполнительное производство. Предметом исполнения являлся розыск 7-летнего ребенка Владислава Гуляева, которого отец противоправно перевез в Россию. Сведений о местонахождении мальчика не было, по исполнительному производству было заведено разыскное дело.
В марте этого года было установлено, что мужчина использует Интернет одного из провайдеров Тольятти. Таким образом, был определен предполагаемый адрес мужчины и ребенка. В ходе опроса соседей было установлено, что по данному адресу жила семья с двумя детьми, однако их не видели около месяца. Также соседи пояснили, что разыскиваемый ребенок ходит в один из семейных центров в Тольятти. Директор учреждения сообщил, что Влад там занимался до конца 2016 года, однако известен он был под фамилией сожительницы отца.
Вскоре судебные приставы установили адреса родственников сожительницы мужчины, и по одному из них были найдены ребенок и его отец.
Мальчик был передан матери. Женщина сообщила мужчине о лишении его родительских прав, но разрешила общаться с сыном через Интернет. Мама с 7-летним Владом уехали домой, на Украину.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
28 марта 2017
264
28 марта 2017
139
28 марта 2017
187
28 марта 2017
361
28 марта 2017
179
28 марта 2017
205
28 марта 2017 , 17:20
246
Глава Самары Олег Фурсов продолжает объезжать районы. Вчера он оценил состояние...
28 марта 2017 , 17:10
264
Сотрудники Самарской таможни пресекли попытку незаконного ввоза сильнодействующих веществ из...
28 марта 2017 , 17:07
139
Гала-концерт лауреатов XIV областного конкурса-фестиваля детско-юношеского искусства...
28 марта 2017 , 17:04
187
Об этом говорилось на заседании комитета по бюджету губернской думы.
28 марта 2017 , 16:52
361
Она пройдет завтра с 11:00 до 14:00 в ДК Литвинова (пр. Кирова, 145).
28 марта 2017 , 16:47
163
Она состоится 25 апреля с 10:00 до 14:00 в здании облправительства (ул. Молодогвардейская, 210)....
28 марта 2017 , 15:21
162
Артист-кукловод Анатолий Жерноклев – о том, как он попал в театр кукол и чему учил студентов Роман Ренц
Апрельский репертуар Самарского театра кукол пройдет под знаком творческого юбилея...
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
27 февраля 2017
6081
1
Трагедия произошла 26 февраля в 19:20 в Похвистневском районе.
12 марта 2017
4109
Возгорание было зафиксировано сегодня в 10:15. По сообщению пресс-службы областного ГУ МЧС...
9 марта 2017
4096
Глава Самары Олег Фурсов подписал постановление об оптимизации штата сотрудников городской...
19 марта 2017
3902
В воскресенье, 19 марта, в Самаре у Дворца спорта на улице Физкультурной прошел митинг против...
2 марта 2017
1194
Возгорание началось 1 марта в 16:08 на ул. Газонной.
2 марта 2017
1256
Ювелирные изделия были задержаны на таможенном посту аэропорта «Курумоч». Их пытался...
1 марта 2017
1140
Директор муниципального предприятия «Инженерные системы» Сергей Арзамаскин...
27 февраля 2017
1929
21 февраля в поселке Усть-Кинельский сотрудники регионального УФСБ задержали 20-летнего...