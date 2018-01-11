От молодых самарцев ждут предложений по благоустройству города

Жители Самары в возрасте от 12 до 17 лет, готовые создавать архитектурные проекты благоустройства дворов, парков, скверов, городских пустырей, могут принять участие в конкурсе «Идеи, преображающие города» .



На него они должны будут предоставить проекты преображения малых архитектурных форм (скамеек, обстановок общественного транспорта), а также идеи по созданию новых городских достопримечательностей.



В конкурсе могут участвовать как студенты профильных ВУЗов, так и просто молодые люди, которые хотят изменить городское пространство. Рассматриваются также коллективные заявки. Положение о конкурсе размещено на сайте: http://trazvi.ru/.



Конкурсанты, прошедшие отбор, станут участниками образовательной программы, которая пройдет с 7 по 20 марта на базе Всероссийского детского центра «Смена» (Краснодарский край). Программа подготовлена с учетом основных направлений реализации президентского проекта «Формирование комфортной городской среды».



Заявки на участие принимаются до 3 февраля по электронной почте irms.info@yandex.ru и по телефонам: (495) 606-85-31, 89168417438.