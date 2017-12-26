От «Юнгородка» до «Победы». 30 лет назад в Самаре открыли первые четыре станции подземки

26 декабря 1987 года был подписан акт Госкомиссии о пуске первой очереди Куйбышевского метрополитена - от «Юнгородка» до «Победы». За три десятилетия беспрерывной работы было перевезено 600 млн пассажиров. На протяжении всего этого времени размеренно и точно в срок идут под землей электропоезда, доставляя самарцев утром на учебу и на работу и вечером домой. Метро остается одним из самых безопасных способов передвижения: за много лет работы ни одного серьезного ЧП не было. Но главное достоинство подземки - скорость: от «Юнгородка» до «Алабинской» можно добраться всего за 20 минут.С праздником сотрудников и ветеранов метрополитена поздравили председатель губернской думы Виктор Сазонов, временно исполняющий полномочия главы города Владимир Василенко, руководитель департамента транспорта Юрий Тапилин.- Ровно 30 лет назад первые четыре станции приняли пассажиров, - обратился к собравшимся Виктор Сазонов. - Для Куйбышева, а потом и для Самары метро - это символ, определяющий столичный статус города. Сегодня наш метрополитен ежедневно перевозит 45 тысяч пассажиров. Мы должны стремиться, чтобы метро стало основным видом транспорта для губернского центра.- В Самарском метрополитене работают настоящие профессионалы, - отметил Василенко. - Несмотря на то, что наши поезда на ходу уже много лет, они находятся в хорошем состоянии. Срок их службы продлен до 2022 года. Это говорит о том, что наша подземка в надежных руках.Муниципалитет преподнес сотрудникам предприятия «Самарский метрополитен» юбилейный подарок: с 1 января будет произведена индексация заработной платы.Четверть века работает в Самарском метрополитене Сергей Артемьев. Карьеру он начинал на железной дороге, но променял бескрайние просторы на тоннели подземки.- Конечно, пришлось переучиваться, ведь метро имеет свою специфику. Здесь постоянная работа с людьми, нужно следить, чтобы с пассажирами ничего не случилось, - говорит машинист. - К счастью, серьезных происшествий за время моей работы не было, а с трудностями мы привыкли справляться. Тридцатилетие встречаем с оптимизмом.- Метро для меня - вся жизнь, я проработала здесь уже 30 лет, - улыбается специалист мобилизационного сектора Ольга Вишнякова. - Я пришла сюда еще до пуска движения - 28 декабря 1987 года. Наше метро поднимали настоящие энтузиасты и профессионалы, которые передали свои знания и умения новому поколению сотрудников. Коллектив и сейчас замечательный. Хочу верить, что через десять лет, к следующему большому юбилею, метро вырастет еще на десяток станций и станет достойным конкурентом наземному транспорту.В юбилейный год руководство предприятия утвердило нагрудный знак «Почетный работник Самарского метрополитена».- Этого высокого статуса будут удостоены люди, проработавшие на предприятии не менее 25 лет, вложившие в его процветание и развитие свои знания и труд, - пояснил директор МП «Самарский метрополитен» Сергей Шамин.Вчера награда нашла своих первых героев.