От Волгаря до площади Революции будет ездить автобус №80
Перевозчика планируют определить в начале июня. Извещение о проведении открытого конкурса размещено на сайте городской администрации.
Автобус будет следовать по улицам Осетинской, Казачьей, Шоссейной, Главной, Водников, Крупской, Алексея Толстого, Пионерской, Куйбышева и в обратном направлении. В маршруте предусмотрены остановки в прямом направлении по улицам Александра Солженицына, Виталия Талабаева, Ефрема Медведева, Чистое Поле, улица Дарвина, Ростовский переулок, улицы Казачья, Тракторная, Кутякова, Водников, Площадь Дзержинского, Клуб Дзержинского, Площадь Революции.
В обратном направлении автобус будет делать остановки на площади Революции, клубе Дзержинского, Ростовском переулке, улице Дарвина, Хлебозаводе № 3, улицах Чистое Поле, Осетинская, Ефрема Медведева, Софийская площадь, Виталия Талабаева, Александра Солженицына.
Начало движения - 6:30, окончание - 20:00. Интервал движения составит один час.
Автобус будет следовать по улицам Осетинской, Казачьей, Шоссейной, Главной, Водников, Крупской, Алексея Толстого, Пионерской, Куйбышева и в обратном направлении. В маршруте предусмотрены остановки в прямом направлении по улицам Александра Солженицына, Виталия Талабаева, Ефрема Медведева, Чистое Поле, улица Дарвина, Ростовский переулок, улицы Казачья, Тракторная, Кутякова, Водников, Площадь Дзержинского, Клуб Дзержинского, Площадь Революции.
В обратном направлении автобус будет делать остановки на площади Революции, клубе Дзержинского, Ростовском переулке, улице Дарвина, Хлебозаводе № 3, улицах Чистое Поле, Осетинская, Ефрема Медведева, Софийская площадь, Виталия Талабаева, Александра Солженицына.
Начало движения - 6:30, окончание - 20:00. Интервал движения составит один час.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
16 мая 2018
39
16 мая 2018
155
16 мая 2018
301
16 мая 2018
154
16 мая 2018
194
16 мая 2018 , 21:03
31
В среду, 16 мая, самарские баскетболисты встретились с владивостокским...
16 мая 2018 , 21:00
39
В среду, 16 мая, на новом самарском стадионе прошла игра ПФЛ.
16 мая 2018 , 17:50
155
С 28 апреля по 13 мая услугами аэропорта воспользовались 131,3 тысячи пассажиров. Это на 19,8%...
16 мая 2018 , 16:05
301
Торговый центр не прошел проверку на противопожарную безопасность.
16 мая 2018 , 15:51
154
Работы должны завершить до 30 сентября.
16 мая 2018 , 15:31
194
В этом году фестиваль пройдет в Струковском саду.
16 мая 2018 , 14:42
249
Причина - проведение в Самаре всероссийского полумарафона «ЗаБег».
16 мая 2018 , 14:35
161
Глава Самары Елена Лапушкина провела очередной личный прием граждан.
16 мая 2018 , 14:05
206
Дорога ведет к первой городской детской больнице и спецпарковке ЧМ-2018.
16 мая 2018 , 13:34
186
Трагедия произошла в Самаре во вторник, 15 мая.
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
19 апреля 2018
5851
Как будет организовано движение транспорта в районе площади Куйбышева, где расположится фан-зона...
2 мая 2018
4159
Парк Гагарина «родился» 9 июля 1976 года, и в ближайшее воскресенье парк отпразднует...
17 апреля 2018
3937
В Самаре продолжается работа по ликвидации самовольных построек.
8 мая 2018
3281
Основные торжества в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне проходят в Самаре...
6 мая 2018
2949
2
В воскресенье, 6 мая, в 17:00 состоится второй тестовый матч. «Крылья...
2 мая 2018
4159
Парк Гагарина «родился» 9 июля 1976 года, и в ближайшее воскресенье парк отпразднует...
30 апреля 2018
1994
Длина самарской набережной около пяти километров.
1 мая 2018
2097
1
Вторая очередь набережной между бассейном «ЦСКА ВВС» и заводом...
30 апреля 2018
1533
Ледяная стерва – так российские прокатчики хотели перевести фильм «I, Tonya»....
1 мая 2018
1491
Раз в год и Фонд кино стреляет. Когда в прошлом году в России анонсировали историческое фэнтези...