От Волгаря до площади Революции будет ездить автобус №80

Автобус будет следовать по улицам Осетинской, Казачьей, Шоссейной, Главной, Водников, Крупской, Алексея Толстого, Пионерской, Куйбышева и в обратном направлении. В маршруте предусмотрены остановки в прямом направлении по улицам Александра Солженицына, Виталия Талабаева, Ефрема Медведева, Чистое Поле, улица Дарвина, Ростовский переулок, улицы Казачья, Тракторная, Кутякова, Водников, Площадь Дзержинского, Клуб Дзержинского, Площадь Революции.В обратном направлении автобус будет делать остановки на площади Революции, клубе Дзержинского, Ростовском переулке, улице Дарвина, Хлебозаводе № 3, улицах Чистое Поле, Осетинская, Ефрема Медведева, Софийская площадь, Виталия Талабаева, Александра Солженицына.Начало движения - 6:30, окончание - 20:00. Интервал движения составит один час.