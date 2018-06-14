От Урала до Сибири: отпуск в затерянных землях
Sgpress.ru начинает проект «Открытый мир». Наступил сезон массовых отпусков, который в первую очередь будет отмечен пляжным ажиотажем на теплых берегах. Но есть среди самарцев неугомонные авантюристы в хорошем смысле этого слова - отправляются по непростым малопроторенным путям-дорогам, о которых пока мало кто слышал. А они не только услышали, разведали, навели справки, сами разработали маршруты, но и поехали-пошлипоплыли. Наш проект будет рассказывать о таких «странных» странниках.
Послужной список
Андрей Ляпугин из числа тех, кто не ищет легких путей, а свой отпуск чаще проводит там, куда манит полная неизвестность. У него интересная творческая работа - изготовление декораций к спектаклям Самарского театра драмы. График работы гарантирует ежегодный летний отпуск, чем путешественник и пользуется, забираясь в дальние российские дали.
- Уезжаю более-менее далеко с 2008 года. До этого в основном была рыбалка на Нижней Волге. А потом потянуло в неизведанное, - рассказывает Андрей. - Сначала друзья позвали за Байкал, за что огромное им спасибо. В придачу к интересному сплаву по реке из-за путаницы во времени у нас оказался незапланированный лишний день. Мы отправились к горам. Я увидел их вблизи… и заразился. Стало тянуть не только подальше, но и повыше.
В 2011 году поехал на Приполярный Урал, списавшись через интернет с новыми знакомыми, близкими по устремлению. Потом осенью - на Северный Кавказ, в район Архыза. Через год вновь двинул на Приполярный Урал вместе с супругой. Перевалили через хребет в сторону от исхоженной туристами тропы и месяц практически никого не видели. Затем Приполярный Урал, на этот раз восточный склон, река Хулга. Сначала шел по ней в команде земляков. Потом несколько дней один. Еще через год там же, на Приполярном Урале, прошел в одиночку по реке Народе. Именно в тех краях находится высшая точка Уральских гор - вершина Народная (Народа), на которую Андрей с товарищами поднимались еще в 2011 году. В 2016-м втроем поехали на Северный Тиман. Тиманский кряж - возвышенность, которая по возрасту старше «седого» Урала. Удивительные места. Под ногами окаменелые отпечатки первобытных обитателей мирового океана. Вокруг совершенно непуганные животные. Шли на надувных байдарках. А на отдельных участках - на сооруженном из них же катамаране, под мотором. Прошли по Печоре, Суле, ее притокам. Видели Сульский водопад, каньон реки Щучьей, удивительные каменные города - скальные выветренные останцы на реках Белый Кечвож, Белая, Кумушка. Цивилизация туда еще не добралась и, возможно, доберется не скоро. Места нетронутые и оттого дающие силы. Ну а на следующий год я попал на плато Путорана - широко известное в узких кругах путешественников место на севере Красноярского края. Это была мечта. Путорана - особая песня.
Место географических открытий
Плато Путорана - огромная, далекая от цивилизации территория, размером с одну-две западноевропейские страны. В этом районе до сих пор можно сделать географическое открытие. Совсем недавно стало точно известно, что именно здесь находится самый крупный водопад Азии. А всего водопадов на плато около тысячи - точно никто не сосчитал. Так географические источники и говорят: плато Путорана - это край будто срезанных сверху «столовых» гор, десяти тысяч озер и тысячи водопадов.
- Мечта может стать явью в любой момент, - подчеркивает Андрей. - Абсолютно все достижимо для человека, прошу это мое мнение отразить. Плато Путорана сидело в мозгу как что-то желанное, но пока очень нереальное, но вдруг жизнь предложила вариант, от которого нельзя было отказаться.
Из Красноярска самарец с товарищем добрались до городка гидростроителей Курейской ГЭС Светлогорска. Билеты на самолет надо брать сразу же, как только они появляются в продаже, поскольку никакой другой транспорт через непроходимую тайгу не ходит. Разве что раз в две недели, спонтанно, без всякого расписания, прибывает с Енисея рабочий кораблик. Из Светлогорска наши путешественники пошли под мотором на сцепленных катамаранах вверх по реке Курейке до устья реки Яктали. Там изба, в ней и жили. Ходили вверх по Яктали, видели ее совершенно невероятные по красоте притоки. Ходили вверх по Курейке до уже ставшего знаменитым Большого Курейского водопада - невероятной громадины. Каждый раз он был новым, в зависимости от уровня воды. Рыбачили, в гости к соседям, на озеро Дюпкун, ездили несколько раз. Потом прилетела основная команда. Отправились на озеро Анама, оттуда начали сплав по реке, которой в некоторых отчетах присваивают 4-ю категорию сложности, когда шестиметровые катамараны ставит «на попа». Эти фантастические места настолько труднодоступны, что за их нетронутость пока можно не беспокоиться.
Стояли июль-август. По нашим понятиям - лето. Но там погода непредсказуема. Июль - лето. Август - осень. Вторая половина августа - поздняя осень. Дождики и в июле бывают, но в целом тепло, даже до 30 градусов. Можно легко сгореть на солнце в этой горной местности. А можно и окоченеть ночью.
- Хотелось бы ездить туда еще и еще, - признается Андрей. - Огромный край, ходить да ходить, восхищаться да восхищаться. В последнее время стали предлагать недельные туры, но программа крайне скудная, время не дает развернуться, если сравнить с тем, что видит путешественник, который идет своим маршрутом. Хотя и те, кто воспользовался платными турами, остаются в диком восторге.
Там все грандиозно. Просто сплавляться по какой-то из рек вряд ли есть смысл. Можно ли увидеть Великобританию (а именно с ней по площади чаще всего сравнивают плато Путорана), пройдя одну ее реку? Конечно же, нет. Огромные площади и огромные расстояния от одного интересного места до другого. Идеальный вариант - попасть туда со своими лодками-моторами. Это несравнимо расширяет возможности повидать плато. Тогда многое можно охватить.
Вновь далеко-далёко
Какие Андрей составил планы на это лето? Планирует лететь туда же, на плато Путорана. Местный житель Виктор Шереш должен забросить сборную команду к реке Энде, притоку Курейки. Дальше подъем. И - кто куда, за новой порцией суровой красоты. Кто-то пойдет в самые верховья Энде, перейдет на реку Тембенчи, которая впадает в Нижнюю Тунгуску. Андрей пока не определился, что выберет. Да, собственно, там везде мощно. Главное, чтобы все получилось, ведь помех подобным сложным поездкам возникает предостаточно.
- Почему тянет в дальние малоизведанные края? На этот вопрос трудно ответить. Возможно, это какие-то комплексы, человеку хочется самореализоваться. Но ведь благодаря этому совершаются открытия, - рассуждает 49-летний путешественник. - Простые люди просто живут. «Больные головой» суются куда не надо, делают что не надо и тем самым двигают человечество вперед.
Чтобы понять, что за места, в которых бывают герой этого материала и его товарищи, стоит посмотреть документальную ленту «Люди плато Путорана» (6+) и художественный фильм «Территория» (12+), который снимался в тех местах. По всем поездкам Андрея Ляпугина есть отчеты на Самарском рыболовном портале Samarafishing.ru.
Послужной список
Андрей Ляпугин из числа тех, кто не ищет легких путей, а свой отпуск чаще проводит там, куда манит полная неизвестность. У него интересная творческая работа - изготовление декораций к спектаклям Самарского театра драмы. График работы гарантирует ежегодный летний отпуск, чем путешественник и пользуется, забираясь в дальние российские дали.
- Уезжаю более-менее далеко с 2008 года. До этого в основном была рыбалка на Нижней Волге. А потом потянуло в неизведанное, - рассказывает Андрей. - Сначала друзья позвали за Байкал, за что огромное им спасибо. В придачу к интересному сплаву по реке из-за путаницы во времени у нас оказался незапланированный лишний день. Мы отправились к горам. Я увидел их вблизи… и заразился. Стало тянуть не только подальше, но и повыше.
В 2011 году поехал на Приполярный Урал, списавшись через интернет с новыми знакомыми, близкими по устремлению. Потом осенью - на Северный Кавказ, в район Архыза. Через год вновь двинул на Приполярный Урал вместе с супругой. Перевалили через хребет в сторону от исхоженной туристами тропы и месяц практически никого не видели. Затем Приполярный Урал, на этот раз восточный склон, река Хулга. Сначала шел по ней в команде земляков. Потом несколько дней один. Еще через год там же, на Приполярном Урале, прошел в одиночку по реке Народе. Именно в тех краях находится высшая точка Уральских гор - вершина Народная (Народа), на которую Андрей с товарищами поднимались еще в 2011 году. В 2016-м втроем поехали на Северный Тиман. Тиманский кряж - возвышенность, которая по возрасту старше «седого» Урала. Удивительные места. Под ногами окаменелые отпечатки первобытных обитателей мирового океана. Вокруг совершенно непуганные животные. Шли на надувных байдарках. А на отдельных участках - на сооруженном из них же катамаране, под мотором. Прошли по Печоре, Суле, ее притокам. Видели Сульский водопад, каньон реки Щучьей, удивительные каменные города - скальные выветренные останцы на реках Белый Кечвож, Белая, Кумушка. Цивилизация туда еще не добралась и, возможно, доберется не скоро. Места нетронутые и оттого дающие силы. Ну а на следующий год я попал на плато Путорана - широко известное в узких кругах путешественников место на севере Красноярского края. Это была мечта. Путорана - особая песня.
Место географических открытий
Плато Путорана - огромная, далекая от цивилизации территория, размером с одну-две западноевропейские страны. В этом районе до сих пор можно сделать географическое открытие. Совсем недавно стало точно известно, что именно здесь находится самый крупный водопад Азии. А всего водопадов на плато около тысячи - точно никто не сосчитал. Так географические источники и говорят: плато Путорана - это край будто срезанных сверху «столовых» гор, десяти тысяч озер и тысячи водопадов.
- Мечта может стать явью в любой момент, - подчеркивает Андрей. - Абсолютно все достижимо для человека, прошу это мое мнение отразить. Плато Путорана сидело в мозгу как что-то желанное, но пока очень нереальное, но вдруг жизнь предложила вариант, от которого нельзя было отказаться.
Из Красноярска самарец с товарищем добрались до городка гидростроителей Курейской ГЭС Светлогорска. Билеты на самолет надо брать сразу же, как только они появляются в продаже, поскольку никакой другой транспорт через непроходимую тайгу не ходит. Разве что раз в две недели, спонтанно, без всякого расписания, прибывает с Енисея рабочий кораблик. Из Светлогорска наши путешественники пошли под мотором на сцепленных катамаранах вверх по реке Курейке до устья реки Яктали. Там изба, в ней и жили. Ходили вверх по Яктали, видели ее совершенно невероятные по красоте притоки. Ходили вверх по Курейке до уже ставшего знаменитым Большого Курейского водопада - невероятной громадины. Каждый раз он был новым, в зависимости от уровня воды. Рыбачили, в гости к соседям, на озеро Дюпкун, ездили несколько раз. Потом прилетела основная команда. Отправились на озеро Анама, оттуда начали сплав по реке, которой в некоторых отчетах присваивают 4-ю категорию сложности, когда шестиметровые катамараны ставит «на попа». Эти фантастические места настолько труднодоступны, что за их нетронутость пока можно не беспокоиться.
Стояли июль-август. По нашим понятиям - лето. Но там погода непредсказуема. Июль - лето. Август - осень. Вторая половина августа - поздняя осень. Дождики и в июле бывают, но в целом тепло, даже до 30 градусов. Можно легко сгореть на солнце в этой горной местности. А можно и окоченеть ночью.
- Хотелось бы ездить туда еще и еще, - признается Андрей. - Огромный край, ходить да ходить, восхищаться да восхищаться. В последнее время стали предлагать недельные туры, но программа крайне скудная, время не дает развернуться, если сравнить с тем, что видит путешественник, который идет своим маршрутом. Хотя и те, кто воспользовался платными турами, остаются в диком восторге.
Там все грандиозно. Просто сплавляться по какой-то из рек вряд ли есть смысл. Можно ли увидеть Великобританию (а именно с ней по площади чаще всего сравнивают плато Путорана), пройдя одну ее реку? Конечно же, нет. Огромные площади и огромные расстояния от одного интересного места до другого. Идеальный вариант - попасть туда со своими лодками-моторами. Это несравнимо расширяет возможности повидать плато. Тогда многое можно охватить.
Вновь далеко-далёко
Какие Андрей составил планы на это лето? Планирует лететь туда же, на плато Путорана. Местный житель Виктор Шереш должен забросить сборную команду к реке Энде, притоку Курейки. Дальше подъем. И - кто куда, за новой порцией суровой красоты. Кто-то пойдет в самые верховья Энде, перейдет на реку Тембенчи, которая впадает в Нижнюю Тунгуску. Андрей пока не определился, что выберет. Да, собственно, там везде мощно. Главное, чтобы все получилось, ведь помех подобным сложным поездкам возникает предостаточно.
- Почему тянет в дальние малоизведанные края? На этот вопрос трудно ответить. Возможно, это какие-то комплексы, человеку хочется самореализоваться. Но ведь благодаря этому совершаются открытия, - рассуждает 49-летний путешественник. - Простые люди просто живут. «Больные головой» суются куда не надо, делают что не надо и тем самым двигают человечество вперед.
Чтобы понять, что за места, в которых бывают герой этого материала и его товарищи, стоит посмотреть документальную ленту «Люди плато Путорана» (6+) и художественный фильм «Территория» (12+), который снимался в тех местах. По всем поездкам Андрея Ляпугина есть отчеты на Самарском рыболовном портале Samarafishing.ru.
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