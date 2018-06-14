От Урала до Сибири: отпуск в затерянных землях

Андрей Ляпугин из числа тех, кто не ищет легких путей, а свой отпуск чаще проводит там, куда манит полная неизвестность. У него интересная творческая работа - изготовление декораций к спектаклям Самарского театра драмы. График работы гарантирует ежегодный летний отпуск, чем путешественник и пользуется, забираясь в дальние российские дали.- Уезжаю более-менее далеко с 2008 года. До этого в основном была рыбалка на Нижней Волге. А потом потянуло в неизведанное, - рассказывает Андрей. - Сначала друзья позвали за Байкал, за что огромное им спасибо. В придачу к интересному сплаву по реке из-за путаницы во времени у нас оказался незапланированный лишний день. Мы отправились к горам. Я увидел их вблизи… и заразился. Стало тянуть не только подальше, но и повыше.В 2011 году поехал на Приполярный Урал, списавшись через интернет с новыми знакомыми, близкими по устремлению. Потом осенью - на Северный Кавказ, в район Архыза. Через год вновь двинул на Приполярный Урал вместе с супругой. Перевалили через хребет в сторону от исхоженной туристами тропы и месяц практически никого не видели. Затем Приполярный Урал, на этот раз восточный склон, река Хулга. Сначала шел по ней в команде земляков. Потом несколько дней один. Еще через год там же, на Приполярном Урале, прошел в одиночку по реке Народе. Именно в тех краях находится высшая точка Уральских гор - вершина Народная (Народа), на которую Андрей с товарищами поднимались еще в 2011 году. В 2016-м втроем поехали на Северный Тиман. Тиманский кряж - возвышенность, которая по возрасту старше «седого» Урала. Удивительные места. Под ногами окаменелые отпечатки первобытных обитателей мирового океана. Вокруг совершенно непуганные животные. Шли на надувных байдарках. А на отдельных участках - на сооруженном из них же катамаране, под мотором. Прошли по Печоре, Суле, ее притокам. Видели Сульский водопад, каньон реки Щучьей, удивительные каменные города - скальные выветренные останцы на реках Белый Кечвож, Белая, Кумушка. Цивилизация туда еще не добралась и, возможно, доберется не скоро. Места нетронутые и оттого дающие силы. Ну а на следующий год я попал на плато Путорана - широко известное в узких кругах путешественников место на севере Красноярского края. Это была мечта. Путорана - особая песня.Плато Путорана - огромная, далекая от цивилизации территория, размером с одну-две западноевропейские страны. В этом районе до сих пор можно сделать географическое открытие. Совсем недавно стало точно известно, что именно здесь находится самый крупный водопад Азии. А всего водопадов на плато около тысячи - точно никто не сосчитал. Так географические источники и говорят: плато Путорана - это край будто срезанных сверху «столовых» гор, десяти тысяч озер и тысячи водопадов.- Мечта может стать явью в любой момент, - подчеркивает Андрей. - Абсолютно все достижимо для человека, прошу это мое мнение отразить. Плато Путорана сидело в мозгу как что-то желанное, но пока очень нереальное, но вдруг жизнь предложила вариант, от которого нельзя было отказаться.Из Красноярска самарец с товарищем добрались до городка гидростроителей Курейской ГЭС Светлогорска. Билеты на самолет надо брать сразу же, как только они появляются в продаже, поскольку никакой другой транспорт через непроходимую тайгу не ходит. Разве что раз в две недели, спонтанно, без всякого расписания, прибывает с Енисея рабочий кораблик. Из Светлогорска наши путешественники пошли под мотором на сцепленных катамаранах вверх по реке Курейке до устья реки Яктали. Там изба, в ней и жили. Ходили вверх по Яктали, видели ее совершенно невероятные по красоте притоки. Ходили вверх по Курейке до уже ставшего знаменитым Большого Курейского водопада - невероятной громадины. Каждый раз он был новым, в зависимости от уровня воды. Рыбачили, в гости к соседям, на озеро Дюпкун, ездили несколько раз. Потом прилетела основная команда. Отправились на озеро Анама, оттуда начали сплав по реке, которой в некоторых отчетах присваивают 4-ю категорию сложности, когда шестиметровые катамараны ставит «на попа». Эти фантастические места настолько труднодоступны, что за их нетронутость пока можно не беспокоиться.Стояли июль-август. По нашим понятиям - лето. Но там погода непредсказуема. Июль - лето. Август - осень. Вторая половина августа - поздняя осень. Дождики и в июле бывают, но в целом тепло, даже до 30 градусов. Можно легко сгореть на солнце в этой горной местности. А можно и окоченеть ночью.- Хотелось бы ездить туда еще и еще, - признается Андрей. - Огромный край, ходить да ходить, восхищаться да восхищаться. В последнее время стали предлагать недельные туры, но программа крайне скудная, время не дает развернуться, если сравнить с тем, что видит путешественник, который идет своим маршрутом. Хотя и те, кто воспользовался платными турами, остаются в диком восторге.Там все грандиозно. Просто сплавляться по какой-то из рек вряд ли есть смысл. Можно ли увидеть Великобританию (а именно с ней по площади чаще всего сравнивают плато Путорана), пройдя одну ее реку? Конечно же, нет. Огромные площади и огромные расстояния от одного интересного места до другого. Идеальный вариант - попасть туда со своими лодками-моторами. Это несравнимо расширяет возможности повидать плато. Тогда многое можно охватить.Какие Андрей составил планы на это лето? Планирует лететь туда же, на плато Путорана. Местный житель Виктор Шереш должен забросить сборную команду к реке Энде, притоку Курейки. Дальше подъем. И - кто куда, за новой порцией суровой красоты. Кто-то пойдет в самые верховья Энде, перейдет на реку Тембенчи, которая впадает в Нижнюю Тунгуску. Андрей пока не определился, что выберет. Да, собственно, там везде мощно. Главное, чтобы все получилось, ведь помех подобным сложным поездкам возникает предостаточно.- Почему тянет в дальние малоизведанные края? На этот вопрос трудно ответить. Возможно, это какие-то комплексы, человеку хочется самореализоваться. Но ведь благодаря этому совершаются открытия, - рассуждает 49-летний путешественник. - Простые люди просто живут. «Больные головой» суются куда не надо, делают что не надо и тем самым двигают человечество вперед.Чтобы понять, что за места, в которых бывают герой этого материала и его товарищи, стоит посмотреть документальную ленту «Люди плато Путорана» (6+) и художественный фильм «Территория» (12+), который снимался в тех местах. По всем поездкам Андрея Ляпугина есть отчеты на Самарском рыболовном портале Samarafishing.ru.